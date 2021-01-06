شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى قد يمنح موافقة على لقاح مودرنا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل إن الاتحاد الأوروبى قد يأذن بلقاح ثان لفيروس كورونا فى الساعات المقبلة، مضيفًا أن القادة سيعقدون قمة افتراضية حول الأزمة الصحية فى وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال إكسبريس".

وكانت الدول تضغط على وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) لإصدار الضوء الأخضر لقاح من شركة Moderna ومقرها الولايات المتحدة بينما تمضى دول متقدمة أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة قدما لكن لجنة الأدوية البشرية التابعة لم توافق على اللقاح يوم الاثنين، ووافقت بدلاً من ذلك على الاجتماع مرة أخرى اليوم الأربعاء.

وقال ميشيل، فى مؤتمر صحفى بمناسبة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، حتى لو لم يكن الأمر مؤكدًا، نأمل أن يتم الاتفاق على لقاح ثان فى الساعات المقبلة.

وحتى الآن، فإن التطعيم الوحيد المتاح فى أوروبا هو التطعيم الذى تنتجه شركة Pfizer-BioNTech ، والذى أعطته وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر فى 21 ديسمبر.

وقال ميشيل إن توفير اللقاحات لنحو 450 مليون شخص فى الاتحاد الأوروبى كان "تحديًا هائلاً" لكنه أصر على أنه "إلى جانب الدول الأعضاء، وتعمل المفوضية الأوروبية ليل نهار للتأكد من أنه يمكننا زيادة عدد اللقاحات المتاحة" مع "احترام استقلالية وكالة الأدوية".