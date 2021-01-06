إزالة دهون البطن بهذا الزيت السحري

بيروت - نادين محمد - تُعاني غالبية النساء من تكدُّس الدهون في بعض أماكن الجسم أكثر من غيرها، مما يجعل القوام غير متناسق ويُسبب مظهراً مزعجاً، وعادةً ما تتكدس الدهون في منطقة البطن أكثر من غيرها، وتُعتبر مشكلة يتفق عليها الجميع، ويجدون صعوبة للقضاء عليها، حيث أنَّها من المناطق الأكثر خطورة لتخزين الدهون، مما يسبّب مشاكل جمالية وصحيَّة شائعة جداً.

مهمة فقدان الوزن سهلة لأنًّها تُساعد على فقدان دهون الجسم بشكل عام، ولكنها لا تُسرِّع عملية زيادة حرق الدهون في منطقة معينة من الجسم دوناً عن أخرى، ولكن يُمكن اتباع بعض الطرق لتعزيز الحرق في منطقة البطن دون اللجوء إلى عمليات "شفط الدهون"، ومن أهمها زيت القرفة.

تعرّفي مع "الجميلة"، على زيت القرفة، وطريقة إعداده وإستخدامه، في السطور الآتية:

زيت سحري المفعول يخلصك من دهون البطن

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إليك، زيت طبيعي فعّال في التخلّص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن وطرق استخدامه:



زيت القرفة

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يُعتبر زيت القرفة العلاج البديل الذي من شأنه أن يُساعد على حرق دهون البطن، بسبب مفعوله القوي، والقضاء على السموم، وإزالة البكتيريا والمواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك، إلى جانب فوائد أخرى منهاالقدرة على تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة، وتعزيز جهاز المناعة.

طرق تحضير زيت القرفة

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من المعروف أن القرفة نوع من التوابل ذي فوائد عديدة يمكن خلطها بسهولة مع الوصفات المختلفة لتحضير علاجات ممتازة، وحيث أن هذه المادة رخيصة الثمن فليس لديك أي عذر لكي لا تستخدميها باستمرار!



المُكوِّنات:

كوب من زيت الزيتون

ستة أعواد من القرفة

وعاء زجاجي مع غطاء.

طريقة التحضير:

ضعي في الوعاء الزجاجي أعواد القرفة.

اسكبي الزيت على أعواد القرفة في الوعاء الزجاجي وتأكدي من أنَّ الأعواد مغموسة تماماً بالزيت.

ضعي الوعاء في مكان دافئ في البيت واتركيه ثلاثة أسابيع وحركيه من فترة إلى أخرى.

وبعد أن تمر فترة الأسابيع الثلاثة صفي الزيت باستخدام قطعة من الشاش الخفيف أو قماش مماثل وضعي الزيت في مكان بارد وجاف.

طريقة الإستخدام:

لكي تستفيدي من فوائد هذه الوصفة التي قمت بتحضيرها، يكفي أن تأخذي نقطتين من زيت القرفة هذا قبل كل وجبة خلال النهار.

هذه الكمية كافية تماماً لتحفيز عملية فقدان الوزن

لكن انتبهي لكي لا تأخذي كمية زائدة من هذه الوصفة لأنها تصبح مؤذية للجسم. وحتى قبل أن تبدأي بهذ البرنامج من المهم قراءة التحذيرات التالية:



الآثار الجانبية لزيت القرفة

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رغم أنَّ هذا العلاج مفيد للصحة ولفقدان الوزن، إلا أنَّه يجب عدم تجاهل آثاره الجانبية التي يمكن أن تحدث في الحالات المعينة الآتية:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون والتهاب المعدة تخفيف استهلاك هذا العلاج لأنَّ القرفة تثير حساسية بالغة لهؤلاء الأشخاص أحياناً.

يجب تجنب استهلاك هذا الزيت في حالات القرحة المعوية لأنَّه قد يزيد اهتياج المعدة والأمعاء.

يجب على النساء الحوامل أيضاً عدم استهلاك هذا الزيت لأنَّ القرفة تُحفِّز تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم وهذا قد يكون خطيراً.

على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب تناول هذه العلاجات تحت إشراف طبي وبكميات قليلة جداً لأنَّ القرفة قد تزيد معدل ضربات القلب.

قد يُصبح الاستخدام الطويل والمفرط من زيت القرفة ضاراً للغاية، لأنَّ القرفة قد تسبب الغثيان وتهيُّجاً في الكلى.



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