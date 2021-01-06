كورونا حول العالم.. حصيلة قياسية في أمريكا ونصيحة حول لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 86 مليونا و834 ألفا و916 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و875 ألفا و520 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 61 مليونا و533 ألفا و599 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

حصيلة قياسية جديدة في أمريكا

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، وفاة أكثر من 3930 شخصا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت قبل ستة أيام وبلغت في حينه 3920 وفاة.





بدوره سجّل عدد مرضى "كوفيد-19" الراقدين في المستشفيات الأمريكية رقماً قياسياً بتخطيه 131 ألف مريض.

والوضع مقلق بالخصوص في جنوب البلاد وغربها.

وبسبب الأعداد الضخمة من مرضى "كوفيد-19" الذين امتلأت بهم أسرّة المستشفيات في لوس أنجلوس، بدأت خدمات الطوارئ في المقاطعة بتقنين الأكسجين والأسرّة في المستشفيات، وقد طلبت من طواقم الإسعاف، الثلاثاء، عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أيّ مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.

وقالت مديرة الصحة العامة في المقاطعة باربرا فيرير "من المحتمل أن نشهد في ينايرة كانون الثاني الجاري أسوأ وضع منذ بداية الجائحة، ومن الصعب تخيّل ذلك".

بدورها، قالت الدكتورة كريستينا غالي، مديرة الخدمات الصحية في المقاطعة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إنّ "مستشفيات عديدة بلغت مستويات حرجة وعليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن رعاية المرضى".

وأضافت أنّ الارتفاع الراهن في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة هو نتيجة الاختلاط الذي حصل بين المواطنين خلال العطلات والتجمّعات العائلية التي جرت بمناسبة عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، محذّرة من أنّ الإصابات الناجمة عن الاختلاطات التي حصلت في عيدي الميلاد ورأس السنة لم تبدأ بالظهور بعد.

نصيحة من الصحة العالمية حول لقاح فايزر

يرى مستشارو منظمة الصحة العالمية أنه من المبرر، في حالات استثنائية، تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركتا بيونتيك وفايزر لمدة أسبوعين تقريبًا.

وقال أليخاندرو كرافيوتو، رئيس مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين، والتي تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مسائل التطعيم، في جنيف، الثلاثاء، إنه من الناحية المثالية، يجب إعطاء الجرعتين المطلوبتين لحماية التطعيم وبينهما فترة فاصلة تتراوح ما بين 21 و28 يومًا.





وأوضح أنه سواء كان هذا خيارًا للبلدان فإنه يعتمد على وقت تلقيها جرعات جديدة من اللقاح وكمياتها.

وقد أصدرت هيئات علمية أخرى بالفعل بيانات مماثلة.

وأوصت السلطات البريطانية بفاصل زمني أطول يصل إلى 12 أسبوعا بين الجرعتين نظرًا لارتفاع عدد الإصابات واختناقات توصيل اللقاح.

ويصدر المجلس الاستشاري توصيات فقط، ولدى السلطات الحرية في تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بها.

وقال المجلس الاستشاري إنه لا يوجد سوى القليل من المعلومات حتى الآن لتقديم توصيات واضحة لتطعيم النساء الحوامل والمرضعات.

وأضاف أنه يجب موازنة المخاطر الفردية. فإذا كانت النساء ينتمين إلى مجموعة معرضة للخطر بشكل خاص، على سبيل المثال مقدمات الرعاية – فيمكن النصح بأخذ التطعيم.

كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة

جلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 65 ألفا و818 إصابة.

وسجلت البلاد 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1027 حالة.

كورونا في الهند

سجلت الهند 18 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و374 ألفا و932 شخصا.





وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 264 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و114 شخصا.

البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة

سجلت البرازيل 56 ألفا و648 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بلغ سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة منذ بدء الجائحة.





وارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، ما يجعل البرازيل ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

مصر تسجل 1119 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك حتى مساء الثلاثاء إلى 144 ألفا و583 إصابة والوفيات إلى 7918 وفاة.





كما أعلنت الوزارة عن شفاء 813 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 115 ألفا و414 شخصا.

الفلبين تؤكد عدم وصول السلالة الجديدة إليها

طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب، الأربعاء، بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن هذا يستند إلى تحليل عينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2020.





وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى 15 كانون الثاني/يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية لإصابات كورونا في الفلبين 479 ألفا و693 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات 9321 حالة.