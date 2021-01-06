تطعيم 4.8 مليون بلقاح كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تطعيم 4 ملايين و836469 شخصاً في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا.

وأشارت المراكز كذلك إلى توزيع 17 مليونا و20575 جرعة من اللقاحات.

وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة موديرنا وتحالف فايزر/بيونتك، وأن أرقام التطعيم والتوزيع كانت حتى الساعة 9 صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وكانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز في 4 يناير/كانون الثاني أشارت إلى تطعيم 4 ملايين و563260 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 15 مليونا و418500 جرعة.

وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 173915 حالة، مقارنة مع الإحصاء السابق، إلى 20 مليونا و732 ألفا و404 إصابات، بينما زاد عدد الوفيات 1800 إلى 352464 حالة.

ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى 4 عصر الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.