شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لمنع الإمساك عند الأطفال منها تناول الألياف وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك عند الأطفال مشكلة شائعة، لكن قد يصعب اكتشافه، وفقًا لأخصائى الجهاز الهضمى للأطفال بمستشفيات كليفيلاند كلينيك فى أمريكا محمد ناصر قبانى، مضيفاً أن "نحو 1 من كل 20 زيارة لأطباء الأطفال تتعلق بالإمساك، حيث تبدأ المشكلة غالبًا عندما يكون الأطفال بعيدًا عن المنزل ويخشون استخدام الحمام"، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز طرق لمنع الإمساك عند الأطفال.

ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" هناك عدد من الأشياء التى يجب مراقبتها لعلاج ومنع الإمساك عند الأطفال، وتشمل:

- قد يصبح الطفل أحمر الوجه أو يعانى من الإجهاد أثناء حركة الأمعاء.

- خطوط صغيرة فى الحفاضات أو الملابس الداخلية هذه علامة محتملة على عدم مرور البراز بشكل صحيح.

- قلة الشهية وآلام فى المعدة.

- التبول اللاإرادى.

- التهابات المسالك البولية.

- فترات طويلة من الوقت على القصرية "النونية".

نصائح لمساعدة الآباء على تجنب إصابة الطفل بالإمساك

1. وضع روتين دخول الحمام

ساعد طفلك فى إنشاء روتين حمام حتى يتمكن من استخدامه بانتظام من خلال جدول منتظم للوجبات.

حاول أن يتناول الطفل وجبات الطعام في نفس الوقت كل يوم حتى يتمكن من دخول الحمام بعد تناول الطعام.

2. اجعل الطفل يشرب الماء ولا تقطع الحليب

الماء ضروري لأجسامنا للعمل بشكل صحيح، ولتحريك الأمعاء إلى جانب تناول نظام غذائي متوازن تأكد من أن طفلك يشرب أيضًا الكثير من الماء.

قال الدكتور قباني: "في بعض الأحيان، يقاوم الأطفال شرب الماء"، "اجعل الأمر ممتعًا بكوب خاص أو عن طريق نكهة الماء بالليمون أو حتى شريحة من الخيار هذا يمكن أن يساعدهم على شرب المزيد من الماء".

لا تقطعى الحليب تمامًا أيضًا قد يكون الإفراط فى تناول منتجات الألبان مشكلة، لكن قطع الحليب بالكامل من النظام الغذائى للطفل لن يزيل الإمساك - وبدلاً من ذلك سيحرم طفلك من الكالسيوم الذى يحتاجه بشدة.

3. تضمين الألياف في نظامهم الغذائي

يعتبر تناول الألياف أمرًا صحيًا، لكن ما هى كمية الألياف الكافية؟ لمعرفة عدد جرامات الألياف التى يجب أن يستهلكها طفلك يوميًا أضف خمسة إلى سن الطفل (بالسنوات). على سبيل المثال سيحتاج طفلك البالغ من العمر عامين إلى 7 جرامات من الألياف من ناحية أخرى، يحتاج البالغون إلى نحو 19 إلى 38 جرامًا يوميًا حسب العمر والجنس.

قدمي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل الخوخ والمشمش والخوخ والزبيب والبازلاء والفول والبروكلي للطفل.

4. الحد من الإمساك بالأطعمة

راقب تناول طفلك للأطعمة المسببة للإمساك، ويعتبر الموز والأرز والجبن من أكبر الأسباب لأنها يمكن أن يساهم تناولها فى الإصابة بالإمساك، وهذا لا يعني التخلص من هذه الأطعمة تمامًا" ، كما قال الدكتور قباني.

وأضاف "اكتشف سبب المشكلة. ثم ابدأ بتقليل كمية هذا الطعام الذي يأكله طفلك. الأمر كله يتعلق بالاعتدال وتناول نظام غذائي صحي ".

5. تشجيع ممارسة الرياضة

اجعل أمعائهم تتحرك من خلال تشجيع الحركة والنشاط البدني تعتبر الحركة مفيدة للأطفال لأنها لا تخلق فقط عادات جيدة، وتطلق الطاقة وتمنع السمنة، لكنها تساعد أيضًا في وظيفة الأمعاء لدى الأطفال.