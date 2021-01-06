شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو الوسواس القهرى.. أعراضه وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوسواس القهرى هو نوع من الأمراض التى تؤدى إلى تكرار الأفكار والرغبة فى فعل شيء مرارًا وتكرارًا، ويكون مريض الوسواس القهرى واعيا جيدًا إلى أن أفكاره وتصرفاته الوسواسية غير منطقية ويحاول تجاهلها وتغييرها ولكن هذه المحاولات قد تزيد من حدة القلق والتوتر لديه، طبقا لموقع PR Newswire الأمريكي.

متى يصاب الشخص بالوسواس القهرى ؟

يمكن أن يبدأ الاضطراب فى سن مبكرة، ولكن فى الغالب ما يصاب به الأشخاص فى مراحل متقدمة من العمر، وقد تتغير عادات الهوس بمرور الوقت، ولكن يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف الوسواس القهري بشكل صحيح، حيث غالبًا ما يخلط الناس بينه وبين عاداتهم الطبيعية، لذلك لابد من الذهاب للطبيب النفسى واستشارته حتى يمنحنا العلاج المثالى لمثل هذه الحالة.

كثير من الأشخاص يتجاهلون هذا الاضطراب "الوسواس القهرى" والعديد منهم لا يدركون حتى ما إذا كانوا مصابين به أم لا، فهم يعانون فى صمت دون قصد ولا يعرفون أن حالتهم ناتجة عن مشكلة عصبية، يعانى منها عدد كبير من الناس فى هذا العالم.





ماذا يمكن أن يفعله الوسواس القهرى بالشخص المريض به ؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعد الوسواس القهرى سببًا للإصابة بالعديد من الأمراض النفسية خاصة بالنسبة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وحتى 44 عامًا، فقط يسبب مشاكل القلق ونوبات الاكتئاب ونقص الانتباه واضطراب الأكل والحالة ثنائية القطب.

ما هى أعراض الوسواس القهرى ؟

غالبًا ما تتمحور الوساوس لدى لشخص حول موضوع معين مثل الخوف من الاتساخ والتلوث، الحاجة باستمرار للترتيب، رغبات عدوانية، أفكار أو تخيلات تتعلق بالجنس، وتشمل الأعراض المرتبطة بالوسواس القهرى خوفا من العدوى نتيجة لمصافحة الآخرين أو ملامسة أغراض تم لمسها من قبل أشخاص آخرين، شكوك حول قفل الباب أو إطفاء الفرن، الشعور بالضيق فى حالات تكون فيها الأغراض غير مرتبة كما يجب، رغبة فى الصراخ الشديد فى حالات غير مناسبة.

ما هى أسباب الوسواس القهرى ؟

ليس هناك سبب صريح واضح لاضطراب الوسواس القهرى، ولكن توجد عوامل لذلك تم تصنيفها على النحو التالى:

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- عوامل بيولوجية:بعض الأبحاث تشير إلى أن اضطراب الوسواس القهرى يحدث نتيجة لتغير كيماوى فى جسم الشخص المصاب أو فى أداء دماغه- عوامل جينية وراثية معينة:لكن لم يتم تحديد وتشخيص الجينات المسئولة عن الوسواس القهرى بعد. - عوامل بيئية:أشارت بعض الأبحاث إلى أن اضطراب الوسواس القهرى ينتج عن عادات وتصرفات مكتسبة مع الوقت- انخفاض نسبة "السيروتونين":وهو إحدى المواد الكيماوية الضرورية لعمل الدماغ، قد يسهم فى الإصابة باضطراب الوسواس القهرىما هى طرق علاج الوسواس القهرى ؟

علاج الوسواس القهرى هى عملية معقدة وغير مضمونة النجاح فى جميع الحالات وقد يستمر مدى الحياة، وهناك نوعين من العلاج، نفسى ودوائى، واتباع طريقة معينة فى العلاج تتوقف على حالة المريض، كما فى أحيان كثيرة يتم الدمج بين العلاج النفسى والدوائى وتكون ناجحة جدًا.