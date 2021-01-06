صحة ورشاقة

أعراض فيروس كورونا فى الجهاز الهضمى الشائعة أبرزها الغثيان

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القاهرة - سامية سيد - أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بفيروس كورونا تأتي جنباً إلى جنب مع الأعراض الشائعة الأخرى مثل: الحمى والسعال الجاف والإرهاق، والتي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا أيضًا في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تستمر لفترة طويلة أيضًا، في هذا التقرير جمعنا أبرز أعراض فيروس كورونا في الجهاز الهضمي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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أعراض فيروس كورونا الشائعة
 

أعراض فيروس كورونا عديدة وعلى الرغم من استمرار القائمة في الزيادة والتوسع، إلا أن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي، فيما يلي بعض الأعراض الأكثر كلاسيكية لفيروس كورونا.

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

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أعراض فيروس كورونا في المعدة والأمعاء
 

توصل فريق طبي من كلية الطب وطب الأسنان بجامعة ألبرتا في كندا ، بعد مراجعة حوالي 36 دراسة ، إلى استنتاج مفاده أن 18٪ يعانون من أعراض معدية معوية ، في حين أن 16٪ قد تظهر عليهم تلك الأعراض فقط.

 في حين أن أعراض مشاكل الجهاز الهضمي قد تختلف من بعضها البعض ، إلا أن هناك بعض العلامات السائدة للغاية في مرضى كورونا فيما يلي بعض من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي خبرة التي يواجهها المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد.

فقدان الشهية

يمكن أن يكون مرض كوفيد -19 مزعجًا للغاية ويمكن أن يؤثر على عاداتك الغذائية خاصة إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق ، فهناك احتمال كبير أن تفقد شهيتك أيضًا. وفقًا لبحث أجري في الصين ، أفاد 80 % من مرضى كورونا في البلاد أنهم يعانون من فقدان الشهية.

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الغثيان

وفقًا لبحث تم إجراؤه في ووهان ، يصاب 10 ٪ من مرضى كورونا بالغثيان والإسهال قبل يومين من الإصابة بالحمى.

إسهال وآلام في البطن

يمتلك فيروس كورونا أيضًا القدرة على التأثير على ميكروبات الأمعاء ، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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