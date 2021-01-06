شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على نظرك فى 5 خطوات.. أطعمة وتمارين ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التقرير التالى بعض الطرق التى تساعدك على تحسين قدرتك البصرية، فى ظل الإفراط فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تؤثر على العين وحاسة البصر، خاصة فى ظل التوسع فى استخدام الهاتف المحمول والتطبيقات المحمولة. وفقا لما نشرته شبكة تايمز ناو الهندية.

الفيتامينات والمعادن الرئيسية في طعامك

تناول الكثير من الجزر والفلفل الأحمر والبروكلي والسبانخ والحمضيات وغيرها، تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الزنك المعدني ، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي، بجانب الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون وبذور الكتان ، موصى بها أيضًا لتحسين صحة العين.

إنقاص الوزن الزائد

إن ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد فى حماية عينيك، وليس فقط منطقة محيط الخصر، وخصوصا إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع 2 ، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين. هذه الحالة تسمى اعتلال الشبكية السكري، يؤدي السكر الزائد المنتشر في مجرى الدم إلى إصابة جدران الشرايين الرقيقة، فإنه يتسبب في تسرب الدم والسوائل إلى الشرايين الصغيرة جدًا في الشبكية والجزء الخلفي الحساس للضوء من العين.

التمارين السهلة التي تفيد العين

تمرين راحة اليد هي تمرين سهل يتم عن طريق فرك راحة اليد وتوليد الحرارة، ثم ضع راحة اليد برفق على عينيك لبضع ثوان، قم بهذا التمرين المهدئ 5-7 مرات، هذا يخفف من إجهاد العين ويعزز البصر التمرين الآخر هو إعادة التركيز بشكل متقطع، انظر إلى راحة يدك مرة واحدة، ثم انظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

ارتداء النظارات الواقية

مهما كان روتينك اليومي أو طبيعة عملك، من الضروري أن تحمي عينيك بالنظارات المناسبة، تعتبر النظارات الواقية القوية ضرورية إذا كان هناك خطر دخول مواد كيميائية أو أشياء حادة أو مواد مثل نشارة الخشب أو القطع المعدنية أو حتى الكوع الضال أثناء لعبة كرة السلة، إلى عينك، إذا كنت تعيش في منطقة مغبرة، فتأكد من حماية عينيك من خلال ارتداء النظارات الواقية، استخدم قطرات عين موصى بها من قبل الطبيب للحفاظ على رطوبة ونظافة العينين.

ضع روتينا للعناية بالعيون

من المفيد إغلاق عينيك لبضع دقائق فقط، يمكنك القيام بذلك مرة كل ساعة أو عدة مرات عندما تكون شاقًا في العمل، لكن مجرد إراحة عينيك لبضع دقائق لا يكفي يتطلب جسمك نومًا منتظمًا ومريحًا أيضًا ، اذهب إلى فحوصات العين الروتينية.