شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا لديهم حصانة من العدوى مرة أخرى 6 أشهر.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بريطانية جديدة، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ كورونا، قد يكونون محصنين من الإصابة بعدوى بفيروس كورونا مرة أخرى لمدة 6 أشهر.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، فحص الباحثون البيانات من أكثر من 11000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مؤسسة مستشفيات نيوكاسل أبون تاين (NUTH) NHS Foundation Trust البريطانية.

تم تشجيع الموظفين على إجراء اختبار كورونا إذا ظهرت عليهم أي أعراض وتم إجراء اختبارات الأجسام المضادة على موظين آخرين لقياس انتشار الفيروس، ومن بين هؤلاء، كان لدى أكثر من 1000 شخص أجسام مضادة لفيروس كورونا أو تم اختباره إيجابيًا عبر مسحة PCR بين 10 مارس و 6 يوليو 2020 ، خلال الموجة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة.



الاصابة بكورونا والتقاط العدوى بعد 6 أشهر

ركز الباحثون بشكل خاص على عدد 1038 من موظفي المستشفى الذين أصيبوا سابقًا بالإصابة بالأعراض واختبارهم إيجابيًا خلال الموجة الثانية من الخريف ، والتي تم تحديدها بين 7 يوليو و 20 نوفمبر.

أبلغ 128 فقط من هؤلاء الأشخاص عن ظهور أعراض شبيهة بفيروس كورونا ، لكن لم يثبت إصابة أي منهم بـ فيروس كورونا.

في الموجة الثانية من الدراسة، أبلغ 2115 شخصًا في الدراسة لم يكونوا مصابين بالفيروس في السابق عن ظهور أعراض وخضعوا لمسحة، وكان أكثر من واحد من كل ثمانية من هؤلاء الأشخاص (290) نتيجة اختبارهم إيجابية.

عند النظر إلى إجمالي 11000 عامل في المستشفى ، لم يسجل أي منهم اختبارًا إيجابيًا ممن أصيبوا سابقًا.

كتب الباحثون في دراستهم: "استنتجنا أن عدوى كورونا يبدو أنها تؤدي إلى الحماية من العدوى المصحوبة بأعراض لدى البالغين في سن العمل ، على الأقل على المدى القصير".

سجلت الدراسات السابقة حالات سجل فيها الأشخاص اختبارًا إيجابيًا بعد التعافي من النوبة الأولى من المرض، و كانت هناك أيضًا مزاعم عن وفاة أشخاص بعد الإصابة مرة أخرى.

لكن التفاصيل الخاصة بهذه الحالات غالبًا ما تكون نادرة ، حيث يناقش الخبراء مقدار الحماية التي توفرها العدوى السابقة، ومع ذلك ، فإن البحث الأخير يعزز الثقة في أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، يتمتعون على الأقل بمستوى معين من الحماية.

في حين أن الدراسة التي نشرت في مجلة " Journal of Infection" وتمت مراجعتها من قبل الأقران، تظهر أن الأعراض قد لا تظهر في الأشخاص ، فإن الصورة أقل وضوحًا بالنسبة للعدوى بدون أعراض.

قام الباحثون بإلقاء نظرة سريعة على ما إذا كان يمكن أن تحدث العدوى مرة أخرى في الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، وكتبوا : تم إجراء فحص PCR بدون أعراض على أساس تجريبي في 481 من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، و 106 مصابين بعدوى سابقة و 375 بدونه.

"لم تكن هناك نتائج إيجابية مماثلة في المجموعة ذات الإصابة السابقة 0/106 ، مقارنة بنتائج إيجابية 22/375 PCR في المجموعة دون إصابة سابقة ، بما يتفق مع نتائج اختبار الأعراض".

ومع ذلك ، نظرًا لقيود الدراسة ، يظل الباحثون "غير متأكدين" إذا كانت العدوى السابقة توفر حماية كاملة ضد الإصابة مرة أخرى بدون أعراض.