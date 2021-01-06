شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لعصير الليمون بالكركم.. أبرزها يحمى الكبد ويقلل الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الليمون بالكركم هو مشروب صحى ومنعش له العديد من الفوائد الصحية، لعلاج عدد من الأمراض منها فقدان الشهية والتئام الجروح والسكرى وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية وغيرها، ووفقا لتقرير موقع boldsky نرصد أهم الفوائد الصحية لعصير الليمون بالكركم كالتالى:

علاج ألزهايمر

يساعد عصير الليمون بالكركم على قمع الضرر التأكسدى للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفى وتراكم الأميلويد، ويمكن أن يقلل هذا من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وقد يساعد فى منع تدهور الحالات المصابة بهذا المرض.



الزهيمر

الاكتئاب

يعمل عصير الليمون بالكركم كمضاد للاكتئاب، وقد يساعد فى تقليل أعراض الاكتئاب مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية، بسبب مضادات الأكسدة التى تساعد فى الأداء السليم للدماغ.



الاكتئاب

مرض السرطان

وفقًا لدراسة يمكن أن يسبب الكركمين موت الخلايا المبرمج ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتشير دراسة أخرى إلى أن الكومارين الموجود فى قشر الليمون له عوامل وقائية كيميائية واعدة.



السرطان

الكبد

تشير إحدى الدراسات إلى أن حمض الستريك يساعد فى تقليل الإجهاد التأكسدى الناجم عن الذيفان الداخلى وقد يمنع الكبد من التلف، والكركمين أيضًا له تأثير وقائى على الكبد ضد الإجهاد التأكسدى الناجم عن الزئبق، ويساعد عصير الليمون بالكركم فى حماية الكبد وتحسين وظائفه.



الكبد

يقوى المناعة

النشاط المضاد للأكسدة لكل من وقود الجير والكركم فى الخلايا الليمفاوية - خلايا دم بيضاء تساعد فى محاربة الالتهابات - والخلايا الضامة فى تقوية الجهاز المناعى.



المناعة

لعلاج الجروح

يتمتع كل من فيتامين سي والكركمين بقدرات تساعد على التئام الجروح، فكلا المركبين يساعدان بشكل أكبر على زيادة تكوين الأنسجة الحبيبية وتضميد الجروح بمعدل أسرع، ويساعدان فى منع خطر الإصابة بعدوى فى الجروح بسبب أنشطتهما المضادة للبكتيريا.