شكرا لقرائتكم خبر عن دواء يستخدم فى العلاج الكيماوى للسرطان يثبت فاعلية فى علاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علماء معهد شنتشن للتكنولوجيا في الصين أنه يمكن إعادة استخدام "العلاج الكيميائي" الذي تم تطويره في الأصل لعلاج السرطان لمنع تكاثر فيروس كورونا وعلاج كوفيد 19، حيث أثبت دواء العلاج الكيماوي تفوقه على دواء الريمديسفير الشهير وأنه كان أكثر قدرة على منع تكاثر الفيروس، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا" .





وفي الدراسة استخدم العلماء التجارب المعملية علاوة على تقنيات تستند إلى محاكاة الكمبيوتر تحاكي تفاعلات فيروس كورونا مع العلاجات المختلفة، وباستخدام هذا النهج الهجين ، قام علماء من معاهد شنتشن للتكنولوجيا بفحص 1906 عقاقير موجودة لقدرتها المحتملة على منع تكاثر الفيروس التاجي عن طريق استهداف بروتين فيروسي يسمى RNA بوليميريز RNA المعتمد (RdRP).

حدد الباحثون أربعة عقاقير واعدة، تم اختبارها بعد ذلك ضد فيروس كورونا في تجارب معملية.

قالوا إن عقارين ، وهما pralatrexate و azithromycin ، نجحا في منع تكاثر الفيروس ، وأظهرت تجارب معملية أخرى أن pralatrexate منع تكاثر الفيروس بقوة أكبر من عقار Remdesivir - وهو دواء يستخدم حاليًا لعلاج بعض مرضى كورونا.

وفقًا للعلماء، تشير النتائج إلى أنه من المحتمل إعادة استخدام البرالاتريكسات لعلاج أعراض كورونا.

ومع ذلك ، قال الباحثون إن عقار العلاج الكيميائي قد يؤدي إلى آثار جانبية كبيرة ويستخدم للأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية، لذلك أضافوا أن الاستخدام الفوري لمرضى كوروناغير مضمون لكن البحث سلط الضوء على أهمية استراتيجية الفحص الجديدة لتحديد الأدوية التي يمكن إعادة استخدامها.

قال مؤلف الدراسة هايبينج زانج من معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة: "لقد أظهرنا قيمة نهجنا الهجين الجديد الذي يجمع بين تقنيات التعلم العميق مع المزيد من المحاكاة التقليدية لجزيئات الفيروس".

يعمل الباحثون الآن على تطوير طرق حسابية إضافية لتوليد هياكل جزيئية جديدة يمكن تطويرها إلى أدوية جديدة لعلاج كورونا.