ختام الأسواق.. الأسهم الأمريكية ترتفع والدولار يهبط واليوان يصعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة، مع ترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات جورجيا، فيما هبط الدولار، وارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 30 شهرا.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، في نهاية جلسة الثلاثاء المتقلبة، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم التي هبطت في الجلسة السابقة بينما ينتظرون نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي ستحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتوقع معظم المحللين أن سوق الأسهم الأمريكية سترسخ مكاسبها لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الشهر الجاري، مع اتجاه مديري الأصول إلى إعادة موازنة محافظهم التي تميل بكثافة نحو الأسهم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 167.71 نقطة، أو 0.55%، إلى 30391.60 نقطة.

في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 26.21 نقطة، أو 0.71%، ليغلق عند 3726.86 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 124.30 نقطة، أو 0.98%، إلى 12822.75 نقطة.

وقفزت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط، بينما تراجعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والمرافق والرعاية الصحية.

مكاسب 2020 مذهلة

وحققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة جميعها مكاسب سنوية قوية إلى مذهلة بالرغم من أن الاقتصاد عصف به فيروس كوفيد-19، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى عالم ما بعد الجائحة.

فعلى أساس سنوي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحا 16.3%، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.2%.

وتقدم ناسداك 43.6%.، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2009 بالنسبة للمؤشر الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه.

هبوط الدولار

هبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، في تعاملات الثلاثاء بعدما رفعت الصين سعر الصرف الرسمي لليوان لأعلى مستوى في 30 شهرا مما دعم الطلب على عملات أخرى.

وحدد بنك الصين المركزي نقطة المنتصف الرسمية لليوان عند 6.4760 مقابل الدولار قبل فتح السوق.

وفي تعاملات السوق الخارجية، ارتفع اليوان إلى 6.4419 لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2018. وكان قد بدأ الأسبوع عند 6.4944.

وقال راي اتريل، استراتيجي الصرف الأجنبي في ناشونال أستراليا بنك في سيدني، إنه "إذا ارتفعت العملة الصينية فإنها تقدم قدرا من الدعم للعملات الآسيوية بصفة عامة.. وأعتقد أنه السبب وراء عكس الدولار الأمريكي جزئيا المكاسب التي شاهدناها أثناء جلسة وول ستريت".

وأضاف: أنه "هذا تحرك كبير بأي معيار تاريخي، أعتقد أنه لا يمكن تجاهل ذلك".

ونزل مؤشر الدولار 0.443% إلى 89.480 في أواخر جلسة التداول. وهبطت العملة الخضراء في جلستي التداول الأوليين للعام الجديد بعد أن سجلت خسائر بحوالي 7% في 2020 لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل/نيسان 2018 .

العملات الأخرى



وصعد الدولار الأسترالي، وهو مقياس للإقبال على المخاطرة يميل للاقتداء باليوان، 1.35% إلى 77.68 سنت أمريكي بعد أن قفز إلى 77.77 سنت وهو أعلى له منذ أبريل/نيسان 2018 .

ونزل الدولار 0.43% أمام العملة اليابانية إلى 102.66 ين وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار الماضي.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2296 دولار بعدما بلغ 1.231 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2018.

وكسب الجنيه الإسترليني 0.45% إلى 1.3630 دولار.