لتخفيف آلام المعدة في الشتاء … تناولوا هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 10:24 مساءً

يعاني العديد من الأشخاص من آلام المعدة لا سيما في فصل الشتاء، وغالبا ما يعود سبب الالام في هذا الفصل إلى برودة الطقس، وضعف المناعة ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

ولعلاج هذه الآلام المفاجئة، إليك 6 أطعمة تساعد على تخفيف آلام المعدة في فصل الشتاء:

الفلفل الأسود

أظهرت العديد من الدراسات، أن الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة والالتهابات، ما يساعد على تقوية الدفاع المخاطي في المعدة وبالتالي الحد من القرحة الهضمية المزعجة للكثيرين.

كما يحافظ على صحة الأمعاء، فهو يمنع نمو البكتيريا فيها ويساعد كذلك على منع تشكيل الغازات المعوية ما يسهم في تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإسهال، والإمساك، والمغص.

الحلبة

تساعد الحلبة على حل العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي مثل اضطراب في المعدة، والإمساك، والتهاب المعدة، وغالبا ما تستخدم في التهاب القولون التقرحي.

الملح والماء

هل تواجه صعوبة في هضم الطعام بعد تناول أي شيء؟ امزج ملعقة صغيرة من الملح في القليل من الماء الدافئ وقم بتناوله ولاحظ الفرق.

عصير الصبار

عادةً ما يتم استخدام مادة الهلام المستخلصة من أوراق الصبار الخضراء كدهان موضعي لعلاج الحروق والجروح والعناية بصحة البشرة والشعر، ولكن يمكن الاستفادة من خصائصها العلاجية عن طريق تناولها كعصير بارد؛ حيث يعمل عصير الصبار على تخفيف مشاكل المعدة، لاحتوائه على مركبات تسمى ”الانثركينون“، ثبت أنها تعادل فعالية الأدوية الملينة للأمعاء، إذ تساهم في علاج الإمساك وتنظيف القولون من السموم.

الهيل

يعمل الهيل على الحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي، فبعد تناول الطعام، اطحن حبتين هيل واخلطه مع العسل وتناوله لتسكين الألم.

الرمان

أفادت دراسة طبية أمريكية بأن الرمان قد يكون مفيدا بشكل كبير في علاج التهابات المعدة، لما يحتويه من عنصر ”الأوروليثين – أ“، خاصة في العصير، فضلا عن العديد من المركبات الكيميائية الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المعدة.