شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال من 12 لـ16 عامًا أكثر عرضة 7 مرات لنشر كورونا بين أسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحد الخبراء البريطانين من أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 أكثر عرضة من أى فئة عمرية أخرى لنشر فيروس كورونا.

ومع تأجيل بريطانيا إعادة فتح معظم المدارس الثانوية بعد عطلة عيد الميلاد لمدة أسبوعين، قال أحد الخبراء إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا معرضون 7 مرات أكثر من غيرهم فى الأسرة لنقل العدوى إلى الأسرة.

وقال البروفيسور سير مارك وولبورت عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE)، إنه من الواضح أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسهولة أكبر بكثير وسيكون من الصعب السيطرة عليها دون قيود "أشد صرامة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.



اطفال من 12 الى 16 عام

وأضاف وولبورت "نحن نعلم أن انتقال العدوى يحدث داخل المدارس، ونحن نعلم أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا يكونون عرضة سبع مرات أكثر من غيرهم فى الأسرة لنقل العدوى إلى المنزل، ونعلم أيضا أن هناك انخفاضًا طفيفًا فى كمية انتقال العدوى لدى أطفال المدارس بعد نصف الفصل الدراسى، ثم عادوا مرة أخرى عندما عادوا.

وقال السير وولبورت إن سلالة كورونا الجديدة، والتى يُعتقد أنها معدية بنسبة تصل إلى 70% أكثر من البديل الأصلى جزء من التطور الطبيعى للفيروس.

وأضاف "من الواضح أن هذا النوع الجديد ينتقل بسهولة أكبر، كما أنه ينتقل بسهولة أكبر فى الفئات العمرية الأصغر سنًا أيضًا، ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يبدو أنه يسبب مرضًا أسوأ أو أنه سيكون أكثر مقاومة لتأثيرات اللقاح، لكن سيكون من الصعب جدًا للغاية السيطرة عليه بدون إجراءات تشديد للتباعد الاجتماعى.

جاء ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه المملكة المتحدة 54.900 حالة إصابة بفيروس كورونا - في اليوم السادس على التوالي الذي تجاوز فيه العدد الإجمالي 50.000، وهذا جنبًا إلى جنب مع 454 حالة وفاة، أى ما يزيد عن 75000 حالة خلال فترة الوباء.

وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون الآباء على إعادة أطفالهم إلى المدرسة الابتدائية غدًا، لكن بعض المجالس المحلية تدعو الحكومة إلى تأخير إعادة فتحها.