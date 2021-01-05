صحة ورشاقة

الصحة العالمية تشعر «باستياء شديد» لعدم سماح الصين بدخول خبراء كورونا

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تشعر «باستياء شديد» لعدم سماح الصين بدخول خبراء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:40 صباحًا, 6 يناير 2021 م

المناطق - الرياض

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن “الاستياء الشديد” لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقق من منشأ فيروس كورونا.
وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: “علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين “.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا