سلسلة قيود بالدنمارك لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الدنمارك فرض إجراءات إغلاق جديدة، الثلاثاء، بهدف الحد من السرعة الكبيرة لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي يعتقد أنها أكثر قدرة على الانتقال بين البشر.

وقالت السلطات الصحية الدنمركية إنها تتوقع أن تصبح السلالة الجديدة من الفيروس، والتي اكتُشفت أولاً في بريطانيا، هي السائدة في الدنمارك بحلول منتصف فبراير/شباط.



وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن في مؤتمر صحفي: "السلالة المتحورة للفيروس منتشرة بالفعل لدرجة أنه لا يمكن وقفها، لكن يمكننا تأخيرها وإطالة الوقت حتى نتمكن من تطعيم مزيد من الناس".

وتشمل القيود الجديدة خفض الحد الأقصى للتجمعات العامة إلى 5 أفراد من 10، بينما سيتم المحافظة على مسافة مترين كفاصل بين الفرد والآخر في الأماكن العامة بما فيها المتاجر.

وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاق صارم في ديسمبر/كانون الأول شمل إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الأخرى غير الضرورية.

وسجلت الدنمارك 1992 إصابة جديدة و31 وفاة بـ"كوفيد-19، الثلاثاء، فيما قالت السلطات إنه جرى تطعيم 51500 شخص ضد المرض أو ما يعادل 0.9% من السكان.