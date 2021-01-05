قفزة بإصابات كورونا في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فرنسا قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت السلطات الصحية، الثلاثاء، تسجيل 20489 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تقترب من مثلي العدد المسجل يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ 11395 وأكثر من خمسة أمثال العدد المسجل، الإثنين، والبالغ 4022 حالة.



وفي العادة تشهد أيام الإثنين انخفاضا في الأعداد بسبب تأخر التسجيل في العطلات الأسبوعية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام ارتفع إلى 15171، وهو الأعلى منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2.68 مليون حالة، وهي سادس أكبر حصيلة في العالم.

وزاد عدد وفيات كوفيد-19، والتي شملت 522 في دور رعاية المسنين خلال الأسبوع المنصرم، 867 حالة إلى 66282، وهي سابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.