إنجلترا.. 1 من كل 50 أصيب بكورونا في عيد الميلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المكتب البريطاني للإحصاء الوطني إن واحدا تقريبا من كل 50 شخصا في منازل خاصة بإنجلترا أصيب بكورونا بين 27 ديسمبر و2 يناير.

وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 2.72 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الثلاثاء، تسجيل 60916 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء.

كما كشفت الإحصاءات الرسمية عن تسجيل 830 وفاة لأشخاص تعرضوا للإصابة بالمرض خلال الأيام الـ24 الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية بدء تطبيق الحظر الشامل في إنجلترا ابتداء من الأربعاء من أجل السيطرة على انتشار المرض، فيما تشهد باقي المقاطعات البريطانية إجراءات مماثلة بعضها منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.