شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية تعرضك للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة حديثة نشرت بالمجلة الرئيسية لجمعية القلب الأمريكيةn Circulatio، عن الآثار الصحية الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية، التي انتشرت مؤخرا كبديل للسجائر التقليدية، طبقا لتقرير ورد في موقع medicalxpress.

وأوضحت الدراسة أن تدخين السجائر الإلكترونية يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتي قد تؤدى للوفاة في العديد من الحالات، حيث تبين وجود علاقة بين تدخين السجائر واستخدام السجائر الإلكترونية مع الالتهاب والإجهاد التأكسدي كمؤشرات حيوية.

وأشارت الدراسة إلى أن الالتهاب والإجهاد التأكسدي من العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي يسببها التدخين، وقد ثبت أن مؤشراتهما الحيوية تنبئ بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية وفشل القلب.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر التقليدية والإلكترونية، يكون لديهم مستويات أعلى في جميع المؤشرات الحيوية للالتهاب والأكسدة، حيث تبين أن 10% فقط من عينة الدراسة يستخدمون السجائر الالكترونية والسجائر التقليدية معا.

وأجرى الباحثون دراسة حول تأثير السلوكيات على الصحة العامة، مثل استخدام منتجات التبغ الأخرى والماريجوانا، والتعرض للدخان السلبي، حيث تستهدف الدراسة تسليط الضوء على أهمية التثقيف العام المستمر بشأن مخاطر تدخين السجائر وفشل الاستخدام المزدوج لتقليل المخاطر.

وأوصت الدراسة أن استخدام السجائر الالكترونية، كبديل لتقليل مخاطر السجائر التقليدية ليس له دليل علمى، نظرا لخطورة السجائر الالكترونية التي تصبح عادة ضمن السجائر التقليدية مما يضاعف الآثار الصحية الناجمة عنها.