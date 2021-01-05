شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات لحمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشره موقع" CNN "الإخبارى، أن الجو البارد قد يسهل الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا، وهناك عدة خطوات هامة يجب اتباعها للوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء، ولكن من السابق لأوانه معرفة كيفية تأثير الطقس على فيروس كورونا.

وقال الموقع:" تظل العديد من الفيروسات، بما في ذلك فيروسات الأنف، الجاني المعتاد في نزلات البرد والأنفلونزا، وتكون معدية لفترة أطول وتتضاعف بشكل أسرع في درجات الحرارة الباردة، لهذا السبب تنتشر هذه الفيروسات بسهولة أكبر في الشتاء"، موضحا أن ارتداء معطف ثقيل لن يحدث فرقًا بالضرورة.

يكون انتقال الفيروسات أسهل عندما يكون الجو باردًا..

وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن يغير الطقس البارد الغشاء الخارجي لفيروس الأنفلونزا؛ يجعل الغشاء أكثر صلابة ومطاطا، يعتقد العلماء أن الطلاء المطاطي يجعل انتقال الفيروس من شخص لآخر أسهل، ليس فقط هواء الشتاء البارد هو الذي يسبب المشكلة، تم ربط الهواء الجاف بالإضافة إلى البرد بتفشي الأنفلونزا، تشير دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن الهواء الشتوي الجاف يساعد فيروس الأنفلونزا على البقاء معديًا لفترة أطول.

كيف يستجيب جهازك المناعي أثناء الطقس البارد؟

قد يؤثر استنشاق الهواء البارد سلبًا على الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، مما يسهل على الفيروسات السيطرة، لهذا قد تساعدك تغطية أنفك وفمك.

وأشار الموقع، إلى أن الطقس البارد يؤدى إلى جفاف عينيك والأغشية المخاطية في أنفك وحلقك، نظرًا لأن الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا يتم استنشاقها عادةً، يمكن للفيروس أن يرتبط بسهولة أكبر بهذه الممرات الضعيفة والجافة.

ما تستطيع فعله.. يقدم الموقع بعض الخطوات للمساعدة في منع المرض طوال العام..

.اغسل يديك كثيرًا.

.تجنب لمس وجهك..

وهو شيء يفعله الناس ما بين 9 و 23 مرة في الساعة.

.حافظ على رطوبتك..

8 أكواب من الماء في اليوم هدف جيد، لكن هذا قد يكون أكثر أو أقل اعتمادًا على نمط الحياة وحجم الشخص.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا..

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة غنية بالفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة، يحتوي البيض والحليب المدعم والسلمون والتونة على فيتامين د.

حافظ على النشاط البدني، حتى خلال فصل الشتاء.

نظف الأسطح الصلبة كثيرة اللمس في منزلك.

استخدام مرطب للأنف والفم..

إذا جف أنفك أو حلقك في الشتاء، فكر في استخدام مرطب.

احصل على لقاح الإنفلونزا.

احصل على لقاح كورونا..

شيء آخر مهم هذا العام: عندما يحين دورك، تأكد من حصولك على لقاح كورونا.