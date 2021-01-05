شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: انخفاض «شبه عالمي» في نسب الرطوبة بحلول القرن المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة جديدة هناك انخفاض «شبه عالمي» في نسب الرطوبة، ستشهده المناطق الحضرية التي يعيش بها نصف سكان العالم وتبلغ مساحتها 3% من مساحة اليابسة، بسبب أزمة التغير المناخي.

وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز» عربية عن صحيفة «غارديان» البريطانية،يقول لي تشاو، العالم بجامعة إلينوي الأميركية والمؤلف الرئيسي للورقة المنشورة في دورية إن فريقه قدم توقعات مناخية متعددة خاصة بالمناطق الحضرية.

وأوضح «انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ في في مختلف المناطق الحضرية بالعالم، من تبعات التغير المناخي الذي تشهده الكرة الأرضية»، مشير إلى أنه بحلول القرن المقبل، ستصبح معظم المدن غير الساحلية أكثر جفافًا.

وأشارت الدراسة إلى أن المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الزراعية في المدن قد تساعد المدن على تخفيف تبعات أزمة المناخ، حيث تساعد الأشجار والنباتات على خفض درجة الحرارة من خلال إطلاق الماء في الغلاف الجوي، لذلك الزراعة هي الأسلوب الأمثل لمكافحة الاحتباس الحراري.