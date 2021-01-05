شكرا لقرائتكم خبر عن أين يصنع لقاح أكسفورد وما مراحل تصنيعه ولماذا يستغرق وقتا أطول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء بريطانيا تطعيم المواطنين بلقاح أكسفورد المصنع من قبل جامعة أكسفورد وشركة استيرازينكا، تعتبر عملية إدخال الوخز في ذراع المريض مجرد مرحلة أخيرة من عملية تصنيع معقدة، وعرضت صحيفة ديلى ميل" dailymail" المراحل الأربع الرئيسية لعملية تصنيع اللقاح والتي تأتى كالتالى:



اين يصنع لقاح كورونا

1. إنتاج سائل اللقاح

يتم تصنيع سائل اللقاح في ثلاثة مواقع: Oxford Biomedica في أوكسفوردشاير ، Cobra Biologics في ستافوردشاير ومصنع Halix في هولندا، وتتضمن المرحلة الأولى من العملية استخدام الخلايا المأخوذة من الكلى البشرية ، والتي تُستخدم "كمصانع صغيرة" لإنتاج اللقاح بسرعة.

أولاً، يتم نقل البروتينات من فيروس Covid-19 إلى هذه الخلايا المعروفة باسم "الخلايا المنتجة"، ثم يتم دمجها وسط نمو لإنشاء مزرعة خلوية ، والتي يتم وضعها بعد ذلك في مفاعلات حيوية ، والتي تتحكم في درجة الحموضة ودرجة الحرارة أثناء تكاثر الخلايا.

بمجرد وصول الخليط إلى التركيز المطلوب لـ Covid-19 ، يتم حصاد السائل، ثم تخضع بعد ذلك لسلسلة من الخطوات لتصفيتها وتنقيتها قبل إضافتها إلى علب الشحن.





2. نقل السوائل إلى قوارير

يتم نقل السائل النهائي إلى مصنع في ريكسهام ، شمال ويلز ، تديره شركة هندية تسمى Wockhardt ، أو مصنع مماثل في ألمانيا، وفي هذه المواقع يتم نقل الخليط إلى قوارير فردية على خط الإنتاج.

يعمل حوالي 420 شخصًا في مصنع ريكسهام ، ويمكنه إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح كل عام، حيث يتم إنتاج اللقاحات حاليًا بمعدل 150000 في اليوم.

3. اختبار السلامة

تخضع كل دفعة لاختبارات السلامة من قبل المعهد الوطني للمعايير البيولوجية ، والذي يحتوي على مختبر في جنوب ميمز ، هيرتفوردشاير. ليس من الواضح ما إذا كان الاختبار سيجرى في مواقع أخرى أيضًا.

وتقول شركة AstraZeneca إن الاختبارات يتم إجراؤها أيضًا بشكل متكرر خلال عملية التصنيع.

4. التوزيع على المستشفيات

بعد اجتياز الاختبار النهائي ، يتم نقل قوارير اللقاح بواسطة شاحنة التبريد إلى المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبعد تسليم حقنة أكسفورد في المستشفيات ، سيتم نشرها الأسبوع المقبل في مراكز التطعيم الجماعية والصيدليات وقاعات القرى.

وكانت بريطانيا، قد بدأت أمس الاثنين تطعيم سكانها بلقاح أكسفورد، المضاد لفيروس كورونا، والذى طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا.

ستتوفر 530 ألف جرعة فقط من لقاح أكسفورد للفيروس التاجي للأشخاص المعرضين للخطر هذا الأسبوع مع وعد بـ "عشرات الملايين" بحلول أبريل.

فيما تعهد رؤساء AstraZeneca بتقديم مليوني جرعة أسبوعيًا بحلول منتصف يناير، لكن هذا الهدف الطموح قد يكون بعيدًا عما هو مأمول ، مع وجود مخاوف من أن المملكة المتحدة لن تتلقى إمدادات كافية حتى فبراير بسبب "مشكلات السعة" في التصنيع.