شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الأشخاص المصابين بالاكتئاب وقلة النوم فى 2021 نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "CNN "الاخبارى، إن الصحة النفسية والعقلية، قد تأثرت لدى الكثير من الأشخاص في ظل تفشى جائحة كورونا ونتيجة عمليات الإغلاق المستمرة والتباعد الاجتماعى.

الاكتئاب والقلق وقلة النوم يهدد بعض الاشخاص فى ظل جائحة كورونا

قالت ليزا كارلسون، الرئيسة السابقة لجمعية الصحة العامة الأمريكية والمسئولة التنفيذية في كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا: إن الجوانب الجسدية للوباء واضحة، مؤكدة أن هناك حزنا يسيطر على الكثير من الأشخاص نتيجة نقص الإمدادات والضغوط اقتصادية، والخوف من المرض، وجميع أعمالنا الروتينية المعطلة.

وأضافت ليزا كارلسون: "ليس لدينا لقاح لصحتنا العقلية مثلما نفعل لصحتنا الجسدية" "لذا، سيستغرق الخروج من هذه التحديات وقتًا أطول، بسبب الصراعات العقلية التي عانى منها الكثير هذا العام.

وقال الدكتور راج داسجوبتا، طبيب أمراض الرئة والنوم والأستاذ المساعد في الطب السريري، إنه منذ قضاء المزيد من الوقت في المنزل يتعرض الأشخاص للكثير من الضغوط النفسية، موضحا أنه قد يعاني الأشخاص في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، والذين شهدوا الموت والأفراد الذين علقوا على متن السفن السياحية، من إجهاد ما بعد الصدمة الذي يمكن أن يؤدي إلى الأرق والكوابيس، موضحا أن هناك أشياء تراها محفورة في ذهنك.

كيفية النوم بشكل أفضل للأطفال والكبار على حد سواء:

أدى الوباء إلى حدوث أنماط نوم غير منتظمة، و"كثيرا من الناس يكتسبون الوزن فى ظل فترات الاغلاق، وكان الوزن دائمًا عامل خطر، لأن له علاقة بتوقف التنفس أثناء النوم، تم ربط انقطاع النفس أثناء النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

نظرًا لأن جودة النوم مرتبطة بالصحة العقلية، فإن ينبغى الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس ، ويعتبر النوم وممارسة طرق الاسترخاء أمرًا بالغ الأهمية في عام 2021..