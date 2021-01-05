مليون شخص يحصلون على لقاح كورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المعهد الذي طور لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الثلاثاء، أن روسيا طعّمت أكثر من مليون شخص ضد مرض "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد "جماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.



وطوَّر معهد "جماليا" أول لقاح في العالم تمَّت الموافقة عليه. وبدأت روسيا حملة التطعيم في أوائل ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ومارس الرئيس فلاديمير بوتين ضغوطاً على السلطات الصحية لتسريع وتيرة التطعيمات.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، فإن من المتوقع أن يكون قد تمَّ تطعيم 70 % من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، وفقا لتقارير سابقة.

وتخطط روسيا لإنتاج نصف مليار جرعة لقاح في العام الجاري، تخصص للتصدير.

ويحتاج من يتلقى اللقاح لجرعتين من "سبوتنيك في" لاكتساب المناعة، التي يقال إنها تتكون في غضون 42 يوماً.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا مؤخراً، حيث تم تسجيل 24200 حالة إصابة جديدة، الثلاثاء، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مؤخرا وبلغ 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة.