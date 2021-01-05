شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فريق لقاح "أكسفورد": إنتاج 4 مليارات جرعة خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح فيروس كورونا، إنه سيتم إنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح أكسفورد خلال العام الجارى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن هناك أكثر من عنصر يتم أخذهم في الاعتبار عند إنتاج لقاح، أن يكون فعال وآمن ويمكن توزيعه وإنتاجه بكميات كبيرة، موضحا أن لقاح أكسفورد ينتج مناعة قادرة على منع العدوى ويحمى من الدخول في أعراض شديدة.

وأشار إلى أنه اختبرت قدرة اللقاح على منع الأعراض الخطيرة ونسبة الحماية من 90 إلى 95%، لافتا إلى أنه يتم البحث عن حل لأثر اللقاح حتى لو ظهرت أعراض هل تكون معدية أم لا؟، وهو مهم في منع انتشار العدوى، وكان يخضع أسبوعيا 24 ألف متطوع في تجارب سريرية، لمعرفة أنه حتى من يصابوا بأعراض خفيفة ليسوا ناقلين للفيروس.