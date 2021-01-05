شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يسعى لتسجيل التسلسل الجينى لسلالة كورونا الجديدة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول صحى أمريكي بارز، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC تأمل في مضاعفة تسجيل فحوصات التغيرات الجينية لفيروس كوورنا التي يتم تسلسلها، لمراقبة الطفرات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، ومعرفة مدى فعالية اللقاحات فى مواجهتها.

وقال الدكتور جريجوري أرمسترونج ، مدير مكتب الاكتشاف الجزيئي المتقدم في المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والناشئة والأمراض المعدية لشبكة CNN: "من المهم أن نراقب الفيروس وأن نكون قادرين على تحديد اتجاهاته وأعراضه الجديدة التي لها آثار على الصحة العامة والطب السريري".

وأشار أرمسترونج إلى أنه سيؤدي تصنيف السلالات الفيروسية وتسلسل الجينوم إلى معرفة ما إذا كانت اللقاحات والعلاجات قيد التطوير حالياً فعالة في علاج المرض وإلى أيّ مدى، وستحدّد الدراسة الحالية السلالات الفيروسية، وربما تكشف عن سلالات جديدة.

ووفقا لتقرير شبكة " CNN"، تقوم الولايات المتحدة الآن بفحص حوالي 3000 عينة في الأسبوع، ويأمل مركز السيطرة على الأمراض في مضاعفة ذلك إلى حوالي 6500 في الأسبوع، حيث يقوم العلماء بعمل تسجيل لتسلسل للجينوم - وهى الخريطة الجينية الكاملة للفيروس - للعثور على الطفرات التي يمكن أن تؤثر على كيفية انتشار الفيروس.



فحص عينات كورونا الجديدة

وفى سبيل تكثيف تسجيل التسلسل الجيني، قدم مركز السيطرة على الأمراض حوالي 15 مليون دولار لمختبرات الصحة الحكومية في ديسمبر، وقال أرمسترونج إن مركز السيطرة على الأمراض منح في سبتمبر وديسمبر حوالي 8 ملايين دولار لسبعة مختبرات جامعية وتتوقع تقديم أموال لمزيد من المعامل الجامعية في الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن الوكالة أبرمت أيضًا عقودًا مع مختبرين خاصين Illumina و Labcorp للقيام بالتسلسل الجيني.

وقد تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات لعدم تحليل تسلسل عينات الفيروس الكافية، فمنذ بداية الوباء ، قدمت الولايات المتحدة حوالي 57000 تسلسل جينومي إلى GISAID ، وهي قاعدة بيانات مركزية تستخدمها البلدان في جميع أنحاء العالم. بالمقارنة ، كان لدى المملكة المتحدة عدد أقل بكثير من الإصابات ولكنها قدمت حوالي 141000 تسلسل.

أشار أرمسترونج إلى أن المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى لديها نظام أكثر مركزية للقيام بالتسلسل ، بينما تقوم أنواع مختلفة من المختبرات في الولايات المتحدة - الفيدرالية والولائية والأكاديمية والخاصة - بهذا العمل.

فيما تعمل شركتا فايزرPfizer وموديرنا Moderna ، صانعا اللقاحين المصرح بهما في الولايات المتحدة ، في مختبراتهما لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالًا ضد المتغيرات المختلفة للفيروس.

وكان العلماء البريطانيون قد اكتشفوا نوعًا جديدًا من الفيروس ينتشر بالبلاد، ويقولون إن نمط الطفرات يجعله أكثر سهولة في الانتقال، على الرغم من أنه لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة، كما تم العثور عليه الآن في 37 دولة على الأقل ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، حيث تم تحديد الحالات في كاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا.

يحتوي البديل البريطاني على 17 طفرة ، وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي، كما أن العلماء يجرون أيضًا اختبارات لتقييم فعالية اللقاح ضد البديل الموجود في جنوب إفريقيا والذي يحتوي على 22 طفرة.