نفاد فحص مخبري يهدد حياة حديثي الولادة في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، من خطورة نفاد مادة فحص مخبري ضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية للأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة بضرورة التنسيق بينهما وتوحيد الجهود من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة مادة الفحص المخبري P.K.U test، وذلك لتجنيب الأطفال ويلات المضاعفات الخطيرة الناجمة عن عدم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

ووفق الدكتور أيمن الحلبي، مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، فإن مادة الفحص المخبري P.K.U test، ضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية لجميع المواليد في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من الولادة، لتشخيص مرض "الفينيل كيتون – Phenylketonuria"، وتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ وتطور الإدراك.



وأضاف الحلبي أن إجراء الفحص يؤدي إلى تشخيص المرض، ويتم علاج الطفل إذا ثبتت إصابته بالمرض عن طريق توفير حليب خاص، ومن ثم تحديد نظام غذائي معين.

وحذر من أن تأخير عملية التشخيص والفحص للمواليد يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال تشمل تلفا في الدماغ، ومشاكل عصبية مثل النوبات والارتجاف، ومشاكل في النمو، وقد تؤدي إلى التخلف العقلي.

وناشد جميع الجهات المعنية بضرورة توفير مادة الفحص، مؤكداً أن هذا الفحص يتم فقط في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في غزة، حيث يتم جمع العينات (5000 إلى 6000 عينة شهرياً) من المرافق الطبية في غزة، بما فيها تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفحصها في المختبر المركزي.



ووفقاً للدكتور الحلبي؛ فإن المختبر المركزي كان يحصل على مادة الفحص المخبري P.K.U test من مستودعات وزارة الصحة في رام الله، وقد تم التواصل مع الوزارة وإبلاغها بقرب نفاد الكمية المتوفرة، غير أن الوزارة لم تورد أي كميات جديدة، وقد نفذت مادة الفحص تماماً يوم أمس.

وينشأ هذا المرض عن خلل وراثي يؤدي إلى غياب إنزيم يحتاجه الجسم للتخلص من مادة تسمي "فينيل الانين"، يؤدي تراكمها إلى مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.



وحذر المركز الحقوقي من التداعيات الخطيرة لنفاد مادة الفحص المخبري P.K.U على حياة آلاف الأطفال في قطاع غزة، منبها إلى أن المرافق الصحية في القطاع تعاني أصلاً، من تدهور خطير.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصا حادا وخطيرا في قائمة الأدوية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 277 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 53%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 67 صنفاً (13%).

كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 274 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.1%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 61 صنفاً (7.1%).