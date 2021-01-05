شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح استرازينكا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، إن هيئة الرقابة الصحية في المكسيك، كوفيبريس، وافقت على لقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينكا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters

وكتب إبرارد على تويتر: "الموافقة الطارئة على لقاح أسترازينكا من قبل هيئة الرقابة الصحية في المكسيك Cofepris أخبار جيدة جدًا"، مؤكدا أنه بهذا، سيبدأ الإنتاج قريبًا في المكسيك."

من جانبها كانت قد أكدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، إن فكرة تغيير الجرعات المصرح بها أو جداول لقاحات كورونا سابقة لأوانها ولا تدعمها البيانات المتاحة.

وأضافت الهيئة الأمريكية إنها كانت تتابع المناقشات والتقارير الإخبارية حول تقليل عدد الجرعات، أو إطالة المدة بين الجرعات، أو خفض الجرعة إلى النصف، أو خلط اللقاحات ومطابقتها من أجل تحصين المزيد من الأشخاص.

على الرغم من أن هذه كانت أسئلة "معقولة" يجب أخذها في الاعتبار، إلا أن الهيئة التنظيمية الأمريكية قالت، "في هذا الوقت، فإن اقتراح التغييرات على الجرعات المصرح بها من" FDA" أو جداول هذه اللقاحات سابق لأوانه.

وقالت الهيئة في بيان "بدون البيانات المناسبة التي تدعم مثل هذه التغييرات في إدارة اللقاح، فإننا نخاطر بشكل كبير بتعريض الصحة العامة للخطر".

فازت شركة فايزر Pfizer وشريكتها BioNTech SE بالإضافة إلى مودرنا Moderna مؤخرًا بترخيص استخدام الطوارئ الأمريكي لمرشحي اللقاحات.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن البيانات المتاحة لا تزال تدعم استخدام جرعتين محددتين من كل لقاح مصرح به في فترات زمنية محددة.

وأكدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "بالنسبة للقاح فايزر Pfizer-BioNTech ، فإن الفاصل الزمني هو 21 يومًا بين الجرعة الأولى والثانية. وبالنسبة للقاح Moderna لفيروس كورونا ، فإن الفاصل الزمني هو 28 يومًا بين الجرعة الأولى والثانية".