شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: إعادة برمجة لقاحات كورونا لاستهداف السلالات المتحولة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدد من الخبراء إن لقاحات كورونا الحالية يمكن إعادة برمجتها لاستهداف سلالات جديدة في غضون "أيام قليلة" في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن البديل الجنوب أفريقي من سلالة كورونا.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، حذر كبار علماء الصحة البريطانية من أن التغييرات التي طرأت على الفيروس قد تعني أن الموجة الحالية من اللقاحات أقل فعالية ضدها أو أنها لا تعمل على الإطلاق، وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إنه كان "قلقًا للغاية" بشأن نوع جنوب إفريقيا شديد العدوى ، والذي تم رصده بالفعل في بريطانيين.

لكن الخبراء أخبروا صحيفة الديلى ميل MailOnline اليوم أنه لا توجد بيانات متاحة للجمهور تشير إلى أن السلالة تمتلك القدرة على الهروب من التكرار الحالي للقاحات، على الرغم من أنها أكثر قابلية للانتقال.



العلماء تسعى لتطوير لقاحات كورونا

وزعم البروفيسور إيان جونز ، عالم الفيروسات في جامعة ريدينغ ، أنه "شبه متأكد" من أن اللقاحات ستظل فعالة على مستوى ما، وأضاف أنه قد يستغرق الأمر "بضعة أيام أو أقل" لتعديل اللكمات لاستهداف السلالة الجديدة.

وقال البروفيسور جونز لـ MailOnline: `` في الوقت الحالي ، لا توجد بيانات حول قدرة متغيرات المملكة المتحدة على تجنب الاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح، حيث أنتجت جميع اللقاحات أجسامًا مضادة متعددة تمنع تفاعل مستقبلات الفيروس ، وفي حين أن التغييرات في المتغيرات قد تتجنب عددًا قليلاً من هذه ، فمن غير المرجح أن تتجنبها جميعًا ، لذا فمن شبه المؤكد أن اللقاح سيظل فعالاً على مستوى ما.

فيما قال صانعو اللقاحات إنهم يبحثون بالفعل عن طرق لتعديل لقاحتهم لحماية الناس من المتغيرات الجديدة.

و قالت البروفيسور سارة جيلبرت، أحد العلماء البارزين وراء لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا ، لبي بي سي اليوم: "نحن نبحث في مدى نجاح [اللقاحات] في العمل على هذه المتغيرات الجديدة وغيرها التي ستأتي في المستقبل، ونفكر أيضًا في ما يتعين علينا القيام به إذا أصبح من الضروري استبدال نسخة اللقاح التي نستخدمها الآن بأخرى جديدة.

مضيفة، لا نعتقد أننا في هذه المرحلة حتى الآن، لا يوجد سبب لافتراض أننا بحاجة إلى إجراء تبديل الآن ، لكن من الممكن أن نحتاج في المستقبل إلى إجراء تعديل أو تغيير على اللقاح، لذلك، مع فريقي، ما زلت أعمل على كيفية إجراء هذا التغيير بسرعة كبيرة إذا احتجنا إلى ذلك."

وردا على سؤال حول السرعة التي يمكن أن يحدث بها هذا التغيير إذا لزم الأمر ، أضاف البروفيسور جيلبرت: "لا نتوقع إجراء تغيير في المستقبل القريب، لكننا نعتقد أن هذا اللقاح سوف يستخدم على الأرجح على مدى سنوات عديدة.

من جانبها قالت شركة BioNTech الألمانية ، التي ساعدت في تقديم لقاح Pfizer المعتمد في المملكة المتحدة الشهر الماضي، إنها قد تستخدم التكنولوجيا الحالية لإنتاج لقاح جديد ضد طفرات فيروس كورونا في غضون ستة أسابيع.

يستخدم لقاح الفريق تقنية mRNA الجديدة تمامًا، والتي يقول الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech إنه يمكن هندستها بسهولة أكبر من اللقاحات التقليدية.

وقد جاءت التعليقات بعد أن ادعى أحد مستشاري الحكومة في مجال فيروس كورونا أمس أن هناك `` علامة استفهام كبيرة '' حول ما إذا كانت الموجة الحالية من اللكمات يمكن أن تحمي من السلالة الطافرة.