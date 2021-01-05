شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تطلب 35 مليون جرعة من لقاح استرازينكا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تايلاند اليوم الثلاثاء، إنها طلبت 35 مليون جرعة إضافية من لقاح استرازينكا AstraZeneca لفيروس كورونا، ليصل إجمالي خط أنابيب اللقاح لديها إلى 63 مليون جرعة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters

وقال الموقع، بعد أن تمكنت من احتواء انتشار الفيروس إلى حد كبير لأشهر، أدت مجموعة من الحالات في ديسمبر مرتبطة بعمال مهاجرين إلى إصابات في أكثر من نصف مقاطعات تايلاند وفرض جولة جديدة من القيود.

وأضاف الموقع، تهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي أبلغت عن إجمالي 8966 حالة إصابة بفيروس كورونا و 65 حالة وفاة، إلى تلقيح نصف سكانها البالغ عددهم 70 مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا في إفادة صحفية اليوم، قدمنا ​​طلبًا إضافيًا مع استرازينكا مقابل 35 مليون جرعة".

في نوفمبر، احتفظت الحكومة بـ 26 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، والتي ستنتجها شركة Siam Bioscience التايلاندية، للاستخدام المحلي والتصدير.

طلبت تايلاند أيضًا مليوني جرعة من شركة سينوفاك Sinovac Biotechالصينية وتتوقع تسليم 200 ألف جرعة الشهر المقبل.

قال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشيسري إن أول تسليم لقاح سينوفاك سيُقدم بين العاملين الميدانيين في المناطق التي يتنشر فيها الفيروس، والفئات الضعيفة.

وقال، "هناك ميزانية قدرها (40.7 مليون دولار) لشراء مليوني جرعة" مضيفا أنه سيتم تسليم 1.8 مليون جرعة بحلول أبريل.

استثمرت شركة Sino Biopharm Pharmaceutical ، وهي وحدة تابعة لمجموعة Charoen Pokphand Group التايلاندية ، 515 مليون دولار في لقاح سينوفاك Sinovac في ديسمبر.

قال مدير برنامج تطوير اللقاح بجامعة شولالونجكورن، إنه من المقرر أن يدخل اللقاح المطوّر محليًا لفيروس كورونا في تايلاند المرحلة الأولى من التجارب البشرية في مايو، مضيفًا أنه يتوقع نتائج المرحلة الثانية في سبتمبر.