شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ولايات هندية تكتشف عشرات البؤر لتفشي "إنفلونزا الطيور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط جائحة فيروس كورونا، يبدو أن الهند تعاني من تفشي مرض آخر. في الأيام القليلة الماضية، تم اكتشاف حالات إنفلونزا الطيور في عدد من الولايات الهندية هى: راجستان وماديا براديش وكيرلا وهيماشال براديش وهاريانا، في أعقاب النقوق الجماعي للطيور، اتخذ المسؤولون تدابير علاجية وأصدروا تنبيهات وعززوا المراقبة في هذه الولايات، وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

أوضح الموقع أن أكثر من 500 من الغربان قد ماتوا خلال الأسبوع الماضي في ولاية ماديا براديش، وتم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في حوالي 50 من الغربان التي تم العثور على جثثها في مدينة إندور وقد دفع هذا السلطات لإصدار تنبيه تحذر فيه من تفشى الفيروس.



انفلونزا الطيور الهند

من جهة أخرى أعلنت ولاية راجاستان عن نفوق 175 من الغربان والطيور الأخرى أمس الاثنين، بعد أن شهدت الولاية نفوق أكثر من 250 طائرًا، بما في ذلك 24 حمامة في كوتا ، يوم الأحد، وبحسب ما ورد تم العثور على فيروس أنفلونزا الطيور في الغربان النافقة في منطقة جلاوار والعديد من المدن الأخرى ، بما في ذلك جايبور.



انفلونزا الطيور الهند

أوقفت ولاية هيماشال براديش السياحة في بحيرة بونج دام في منطقة كانجرا بعد العثور على حوالي 1800 طائر مهاجر، معظمها من الأوز ذي الرؤوس، ميتة في ظروف غامضة في المنطقة وحولها منذ الأسبوع الماضي، وفقا لأحدث تقرير، فإن عينات من الطيور المائية المهاجرة النافقة أثبتت أنها مصابة بإنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الطيور، تعد الطيور المائية المستودع الطبيعي الأساسي لمعظم الأنواع الفرعية لفيروسات الأنفلونزا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



انفلونزا الطيور الهند

في ولاية كيرالا، تم الإبلاغ عن وفاة حوالي 12000 بطة في ألابوزا وكوتايام في الأيام القليلة الماضية، وأكدت حكومة الولاية أمس الاثنين اكتشاف حالات الإصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H5N8 في المناطق المصابة، كما أبلغت هاريانا عن نفوق حوالي طائر دواجن واحد في باروالا في الأيام القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن إنفلونزا الطيور بسبب نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا التى تتسبب فى قتل البشر، وقد تم تحديد أكثر من 12 نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللتين أصيب بهما البشر مؤخرًا — H5N1 وH7N9.