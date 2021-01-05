فرنسا توسع حملة التطعيم ضد كورونا بضم فئات جديدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن بلاده ستتوسع بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل عمال الإطفاء والإغاثة فوق 50 عاما.



وأوضح فيران لإذاعة آر.تي.إل: "سنتوسع في استراتيجية التطعيم وسنسرع منها ونسهلها"، وأضاف أنه سيجري تشغيل 300 مركز تطعيم اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعملت فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة في بدايتها.

ولم تقدم فرنسا سوى 516 تطعيما مضادا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الأول من الحملة التي ركزت على المقيمين في دور رعاية المسنين.

وأثارت البداية البطيئة لحملة التطعيمات مقارنة بجيران أوروبيين مثل ألمانيا وبريطانيا غضب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا لاجتماع مع رئيس وزرائه ووزير الصحة مساء أمس الاثنين لتسريع الحملة.

وقال فيران للإذاعة إن فرنسا ستصرح بتطعيم من يبلغون 75 عاما أو أكثر ممن يقيمون في منازلهم بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

وأضاف أن هناك ما بين 10 حالات و15 حالة إصابة في فرنسا بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا.

ونظرا لمستوى الإصابات المرتفع بشكل عام في فرنسا أصبح من المستبعد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الجائحة.

وما زالت المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما مغلقة وليس من المتوقع فتحها يوم 20 يناير/ كانون الثاني كما كان مقررا.

وقال فيران إن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيتناول مسألة الإغلاق في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و659750 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 65415 حالة، وهو سابع أكبر عدد في العالم.