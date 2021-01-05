حصيلة إصابات قياسية بكورونا في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت اليابان، الثلاثاء، 4916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متخطية حاجز 4000 حالة للمرة الثانية خلال 6 أيام.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق مجاورة.



وتشمل حصيلة الإصابات 1278 إصابة في طوكيو.

ويشار إلى أن أخر مرة كانت طوكيو قد سجلت فيها حالات إصابة يومية تتجاوز ألف إصابة كان في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما تم تسجيل1337 حالة إصابة .

وكان رئيس مجلس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، قال في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا.

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية، السبت الماضي، على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال شيجيرو أومي، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية، بشأن فيروس كورونا في مؤتمر صحفي اليوم" حان الوقت للإعلان عن حالة الطوارئ".