صحة ورشاقة

الهند تستعد لطرح لقاحين لكورونا في 10 أيام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان إن بلاده مستعدة لطرح اللقاح المضاد لفيروس ، في غضون 10 أيام من موافقة الجهات المعنية عليه.

وكان المراقب العام للعقاقير في الهند، وافق، الأحد، على اثنين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهما "كوفيشيلد" من إنتاج "معهد سيروم" المحلي الشريك لشركة "أسترازينيكا"، و"كوفاكسين" من إنتاج شركة "بهارات بايوتك". 

وكانت الهند حذت مؤخرا حذو المملكة المتحدة ومنحت الموافقة الطارئة للقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، وهي الخطوة الأولى في خطتها لتطعيم المواطنين في الدولة التي تعاني من ثاني أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم. 

وأبرم معهد أمصال الهند اتفاقا مع شركة أسترازينيكا لإنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من اللقاح، وقد أنتج بالفعل ملايين الجرعات. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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