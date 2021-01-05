صحة ورشاقة

سلطنة عمان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سلطنة عمان، الثلاثاء، أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية. 

وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/كانون الأول بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي. 

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر جميع مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض "كوفيد- 19". 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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