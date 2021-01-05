سلطنة عمان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سلطنة عمان، الثلاثاء، أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.



وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/كانون الأول بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر جميع مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض "كوفيد- 19".