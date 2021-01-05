شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة التكنولوجيا: فلتر مخصص للقضاء على كورونا.. ومايكروسوفت تخطط لإصلاح نظام ويندوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحداث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة تحديثات، من خلال إعلان بعض الشركات المنتجة للتطبيقات الأكثر استخدامًا في دول مختلفة، وكذلك الشركات المنتجة للهواتف الذكية الأكثر شعبية عن آخر مستجداتها. «المصري اليوم» يرصد آخر مستجدات التكنولوجيا.

فلتر مخصص للقضاء على كورونا داخل السيارات

أعلنت شركة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات عن انتهاجها فيلتر «كوروماكو«، وهو فيلتر قادر على القضاء على الفيروسات بما فيهم فيروس كورونا المستجد داخل السيارات.

وعرضت الشركة منتجها المصمم من أجل وضعه بالسيارة على أن يقوم الفلتر بوظيفة شبيه بوظيفة الكمامة، حيث يعمل على منع انتشار الفيروسات من خلال التقاط الفيروس وإتلافه بتفاعل كيميائي بين الزنك والفوسفات، بحسب «روسيا اليوم».

وتشير الشركة المصنعة لفيلتر إلى توقعها بأن يكون المنتج قادر على القضاء على 99.8% من الفيروسات خلال 15 دقيقة فقط من تشغيل التهوية بالسيارة، بينما يقضي على الفيروسات الموجودة في الهواء خلال 24 ساعة.

ويندوز 10 - صورة أرشيفية

OnePlus 9 pro يحصل على شاحن لا سلكي بقوة 45 واط في 2021

تمنح شركة OnePlus الصينية هواتفها الجديدة OnePlus 9 وOnePlus 9 pro، إمكانية الشحن اللاسلكي مع إضافة pro 9 إلى 45 واط خلال عام 2021.

ووفقًا لموقع «gsmarena» كان بإمكان OnePlus 8 Pro في العام الماضي أن يعمل بقوة 30 وات، والتي كانت بالفعل سريعة بشكل مذهل.

من المؤكد أن OnePlus 9 Pro سيتطلب شاحنًا لاسلكيًا خاصًا من أجل تحقيق سرعة الـ45 واط، على غرار OnePlus 8 Pro الذي يحتاج إلى شاحن بقوة 30 وات، ويشار إلى أنه ليس من الواضح السرعة التي سيتمكن OnePlus 9 من شحنها لاسلكيًا بالتحديد.

مايكروسوفت تخطط للإصلاح الشامل لنظام التشغيل ويندوز

تخطط شركة مايكروسوفت لإجراء إصلاح شامل لنظام التشغيل ويندوز الخاص بها في عام 2021، بحسب موقع «economictimes».

وأوضحت الشركة أنه «سيتم العمل من خلال فريق هندسة البرمجيات بالاشتراك مع شركائها الرئيسيين، وSurfac، وOEM لتنسيق وتقديم تجديد مرئي شامل لتجارب Windows للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز يعتبر أفضل تجربة نظام تشغيل».

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على مشروع يسمى Latte من شأنه أن يسمح لمطوري التطبيقات بإحضار تطبيقات Android الخاصة بهم مباشرة إلى ويندوز 10 مع القليل من التغييرات في الرموز.