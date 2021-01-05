شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: مرضى متلازمة داون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" إن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون بين المرضى المحتملين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، حيث قام المركز بتحديث قائمة الأمراض الأكثر عرضة للخطر وأضاف إليهم مرضى متلازمة داون.

وجاءت إضافة متلازمة داون للقائمة بناءً على تقرير نُشر في دورية Annals of Internal Medicine والذي ذكر فيه بوضوح أن كورونا يمكن أن يكون قاتلاً للأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون 10 مرات أكثر من المرضى غير المصابين بهذا الاضطراب، بما في ذلك التعديلات لعوامل الخطر الأخرى.

وأوصي مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة باستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لمناقشة عوامل الخطر والعلاجات ومستوى انتقال العدوى.

ما هي متلازمة داون؟

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن متلازمة داون هي حالة وراثية تؤدي إلى مشاكل جسدية ومشاكل في النمو خفيفة إلى خطيرة، يحدث هذا عندما يؤدي الانقسام الخلوي غير الطبيعي إلى نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21 وتختلف شدة هذه الحالات من شخص لآخر.

ومتلازمة داون هو حالة تستمر مدى الحياة ولا يمكن علاجها، ومع ذلك، فإن الحصول على الرعاية المناسبة في مرحلة مبكرة يمكن أن يجعل من السهل على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يعيشوا حياة ذات معنى.

يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى امتلاك سمات جسدية معينة مشتركة مثل العينين المائلة للأعلى في الزاوية الخارجية، والأذنين الصغيرة، والأنوف المسطحة، واللسان البارز، والرقبة القصيرة ، والأيدي الصغيرة والقدمين.

وفقًا للباحثين ، ترتبط هذه الحالة بضعف المناعة وفشل القلب الخلقي وأمراض الرئة ، وكلها يمكن أن تكون عامل خطر غير مؤكد لكورونا الشديد ولكن ليس كل المصابين بمتلازمة داون معرضون للخطر.

يشتبه الباحثون في أن الاختلافات في وظيفة الجهاز المناعي قد تلعب دورًا مهمًا ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من خلل في النظام المناعي ، وفي كثير من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 ، لوحظ أن رد الفعل المناعي العدواني قد يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء الجسم.

الأشخاص الآخرون المعرضون للخطر

يتعرض البالغون في أي عمر ممن يعانون من حالات طبية أساسية معينة لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة:

-السرطان

-فشل كلوي مزمن

-مرض الانسداد الرئوي المزمن

-أمراض القلب

-حالة نقص المناعة

-البدانة

-داء الكريات المنجلية

-التدخين

-داء السكري من النوع الثاني

-الربو

-ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم

-الحالات العصبية ، مثل الخرف

-مرض الكبد

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحالات المذكورة أعلاه توخي الحذر بشكل خاص لتقليل خطر الإصابة وأفضل طريقة لحماية نفسك وللمساعدة في الحد من انتشار الفيروس هي:

-قلل من تفاعلاتك مع الآخرين قدر الإمكان.

-اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بكورونا عند الخروج.

-إذا بدأت في الشعور بالمرض وتعتقد أنك قد تكون مصابًا بكورونا، فلا تضيع أي دقيقة وتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في غضون 24 ساعة.