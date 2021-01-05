أسماء مواليد تبعث الأمل في العام الجديد 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - يجب أن تفكري بأن الأيام القادمة سوف تكون أجمل، وأن هذه الغمة سوف تنزاح، وربما حمل العام الجديد نهاية للوباء الذي غير حياتنا، وبث فينا الخوف على أحبتنا، ولكن الأمل بالله يبقى هو الحافز فقدرته تفوق كل شيء، وعليك أن تختاري لمولودك القادم سواء كان أنثى أو ذكراً الاسم الذي يوحي بالأمل، ولذلك جمعت لك "الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة من الأسماء التي توحي بالأمل واختاري ما تحبينه.

آشر: ويعني الأمل والفرح.

آرزو: اسم من أصل هندي ويعني الأمنية والأمل.

الأمل يعني أحلام أولادنا

رجا: ويعني الأمل، وهو اسم ولد.

ناديا: ويعني الأمل.

إسبرانزا: إسم من أصل إسباني، يعني الأمل.

انتظري الفجر

أمل: وهو من أصل عربي ولا يحتاج لتفسير.

فجر: وهو يعني بداية يوم جديد، ومناسب لابنتك في العام الجديد.

آشا: اسم هندي يعني الأمل، ويطلق على البنات.

دائما قولي يارب

آسيا: اسم مؤنث من أصول يونانية ويعني الخير والتفاؤل والأمل وحب الحياة.

يمنى : من الأسماء المؤنثة الرائعة التي تعني الخير والأمل، واليمن والبركة.

هلا: اسم يدل على الترحيب ويناسب العام الجديد.

حتى الشمس ابتسمت

بشار: اسم جميل وراقي يعني البُشرى الخير والتفاؤل والأمل.

أميد: اسم مذكر جديد معناه الأمل والتفاؤل وحب الخير.