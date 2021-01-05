صحة ورشاقة

كورونا يفرض "حالة طوارئ" في 4 محافظات يابانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة اليابانية إنها وافقت على إعلان حالة الطوارئ بناء على قانون التدابير الخاصة لمكافحة فيروس المستجد.

ويأتي ذلك بدءا من الخميس في محافظات طوكيو، وسايتما، وتشيبا وكاناجاوا.

وتركز الطوارئ الجديدة على المطاعم والحانات وأماكن التجمعات التي تنطوي على خطورة انتشار الفيروس بتقييد حرية الحركة وساعات العمل فيها.

ومن المقرر صياغة حيثيات الطوارئ الجديدة من خلال تعديل القانون المذكور وتقديمها للبرلمان في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري ومناقشته لإقراره رسمياً في بداية فبراير/ شباط المقبل.

في غضون ذلك بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم 1278 في العاصمة طوكيو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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