شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعدت تطبيقات فيسبوك الناس على الاحتفال بالعام الجديد معًا وهم على بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مثل جميع فترات عام 2020، ليلة رأس السنة كانت مختلفة. كان هناك عدد أقل من الحشود التي تحتفل في الشوارع في جميع أنحاء العالم. بدلا من ذلك، قضى المزيد من الناس ليلة مريحة في المنزل يلقون نظرة إلى الوراء على سنة صعبة ويأملون في أيام أكثر إشراقا في المستقبل. على الرغم من أن العديد من البشر كانوا على مسافة بعيدة من الأصدقاء والعائلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ظلوا قادرين على التواصل مع بعضهم البعض بنفس الطريقة التي كانوا يتواصلون بها طوال العام: من خلال مكالمات الفيديو والصوت عبر الإنترنت، وبمعدلات قياسية.

في عام 2020، تحول الناس إلى التكنولوجيا للبقاء على اتصال وإنجاز المهام في ظل التباعد الاجتماعي والحاجة إلى البقاء في المنزل، وأصبحت مكالمات الفيديو الخاصية الأكثر استخداماً. في فيسبوك، رأينا طفرات في دردشات الفيديو على مدار العام عبر مسنجر وانستجرام وواتساب، ولم تكن ليلة رأس السنة الجديدة هذه استثناءً. ليلة رأس السنة الجديدة هي ليلة معروفة تاريخياً بازدحام الطلب على خدماتنا، ولكن هذا العام سجل أرقاماً قياسية جديدة.

وقالت كيتلين بانفورد، مديرة البرنامج التقني في فيسبوك: "قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتادت ليلة رأس السنة الجديدة أن تشهد أكبر معدلات الاستخدام في فيسبوك في الرسائل، وتحميل الصور، والمشاركات الاجتماعية في منتصف الليل في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، في مارس 2020، شهدت الأيام الأولى من الوباء ارتفاعاً كبيراً في معدلات الاستخدام لمدة أشهر من شأنها تقزيم معدلات الاستخدام في ليلة رأس السنة الجديدة عدة مرات. وداخلياً، تضافرت جهود قطاعات هندسة فيسبوك معاً لدفع تحسينات الكفاءة بدرجة غير مسبوقة وجعل البنية التحتية لدينا أكثر مرونة. شمل هذا اختبارات الأحمال واختبارات التعافي من الكوارث وقدرات التبديل. هذا العام، بدت ليلة رأس السنة الجديدة مختلفة كثيرًا، وكان لدينا فرق هندسية عبر تطبيقات فيسبوك مستعدين لدعم أي مشكلة، حتى يتمكن العالم من التواصل أثناء انتقاله لعام 2021".

فيما يلي تفصيل حول كيفية احتفال الأشخاص باستخدام تطبيقاتنا:

واتساب

تم إجراء أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية وفيديو في ليلة رأس السنة الجديدة 2021 على مستوى العالم، وهي أكثر المكالمات على الإطلاق في يوم واحد على واتساب.

ارتفعت مكالمات واتساب أكثر من 50٪ مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

مسنجر

احتفل الناس باستخدام مؤثرات مسنجر، وكان مؤثر الواقع المعزز الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة هو "الألعاب النارية لعام 2020".

ليلة رأس السنة 2021 أكبر يوم على الإطلاق لمكالمات الفيديو الجماعية (أكثر من ٣ أشخاص) في الولايات المتحدة، مع إجراء أكثر من ضعفي مكالمات فيديو جماعية في ليلة رأس السنة مقارنة بمتوسط اليوم العادي.

انستجرام Live و فيسبوك Live

كان هناك أكثر من 55 مليون بث مباشر عبر فيسبوك وانستجرام على مستوى العالم في ليلة رأس السنة الجديدة.

نتمنى لكم سنة جديدة سعيدة منا جميعاً في فيسبوك، ونتطلع إلى مساعدة الجميع على التواصل في عام 2021!