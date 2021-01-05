شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صحة بريطانيا: لقاحات كورونا قد لا تعمل بشكل جيد على سلالة جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذركبار مسؤولي الصحة البريطانيين من أن نوع الفيروس التاجي الجديد الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا يشكل خطرا أكبر من السلالة المكتشفة قبل عدة أسابيع في إنجلترا، جاء إنذاره في الوقت الذي حذر فيه العلماء من أن السلالة الجديدة التي تجتاح المجتمعات الساحلية في جنوب إفريقيا يمكن أن تقاوم لقاحات كورونا المعتمدة أو في انتظار الموافقة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب شبكة "cbs" الأمريكية قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "أنا قلق للغاية بشأن سلالة الفيروس في جنوب أفريقيا، إنها مشكلة أكثر من مشكلة السلالة الجديد في المملكة المتحدة."

ونقلت الشبكة عن الباحث الرئيسي في تجربة لقاح أكسفورد الذي تم إجراؤه في جنوب إفريقيا ، البروفيسور شابير ماضي، قوله:إنه تم تحديد أكثر من 13 نوعًا مختلفًا من فيروس كورونا في البلاد منذ بداية الوباء.

وأوضح إن الفيروس الجديد ، 501.V2 ، الذي انتشر كالنار في الهشيم في المدن الساحلية بجنوب إفريقيا، هوأكثر طفرات الفيروس إثارة للقلق حتى الآن.

وأضاف: "ليس من المسلم به أن اللقاح لن يعمل على هذه السلالة، لكن اللقاح قد لا يكون له الفعالية الكاملة".

وقد أجرت كل من أكسفورد وعملاق الأدوية الأمريكي جونسون آند جونسون تجارب بشرية على لقاحاتهم في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الجرعات المعطاة منذ أن بدأ السلالة الجديدة في الانتشار.

وقال ماضي: "تلقى أولئك الذين خاضوا تجربتنا الجرعة الثانية خلال وقت هذه السلالة الجديدة ، وهو أمر جيد للغاية"، مضيفًا أنه يتوقع نتائج التجربة ذات الصلة بحلول الأسبوع الرابع من يناير.

أكدت جليندا جراي، رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا وقائدة فريق تجربة لقاح جونسون آند جونسون ، أن تجربتهم تضمنت أيضًا إعطاء المشاركين جرعات وسط تفشي السلالة الجديدة.

وقالت: "من حسن الحظ أن هذا التوقيت سيسمح لنا بمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير مع هذه السلالة الجديدة" في فعالية اللقاح كما يتوقع فريقها النتائج "قرب نهاية هذا الشهر".

وقالت: "هذا البديل الجديد لا ينبغي أن يؤخر الوصول إلى اللقاح، لكنه يعني أيضًا أننا بحاجة إلى إبقاء أعيننا على الإصابات الخارقة"، في إشارة إلى معدل العدوى بين أولئك الذين تلقوا اللقاح.

يتطلب لقاح جونسون وجونسون جرعة واحدة فقط ، على عكس لقاحات أكسفورد وفايزر المعتمدة للاستخدام في بريطانيا، أو صيغة موديرنا المستخدمة في الولايات المتحدة إلى جانب لقاحات فايزر.

تم اختبار لقاح أكسفورد في سبعة مواقع مختلفة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا على 2100 متطوع ، بينما شارك حوالي 45000 شخص في تجربة جونسون وجونسون.

حتى الآن ، أعرب علماء المناعة عن قلق ضئيل بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة أو المعلقة ضد الطفرات الأخرى للفيروس التاجي ، بما في ذلك المتغير الذي اكتشف أواخر العام الماضي في منطقة لندن والذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة في المملكة المتحدة بشكل حاد.

يقول علماء الحكومة إنه ، مثل البديل الجنوب أفريقي ، يبدو أن السلالة البريطانية الجديدة تنتقل بسهولة أكبر بين الناس ، لكنهم يتوقعون أن تستجيب للقاحات بنفس الطريقة مثل النسخ الأكثر انتشارًا من المرض.