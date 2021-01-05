شكرا لقرائتكم خبر عن "CNN":عقبات تواجه تطعيم لقاح كورونا بالولايات المتحدة واستمرار مناعة القطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "CNN "الإخبارى عن فشل الولايات المتحدة في تطعيم 20 مليون شخص بلقاحات مضادة لفيروس كورونا ليلة رأس السنة. وقال الموقع، إنه تم توزيع حوالي 15.4 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة، لكن 4.5 مليون شخص فقط تلقوا جرعاتهم الأولى، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، ويعتبر هذا بعيد جدًا عما كان يأمله المسؤولون الآن، وهذا يعني أن مناعة القطيع لا تزال قائمة عدة أشهر.

وقال منصف السلاوي كبير المستشارين العلميين لجهود التطعيم الفيدرالية: لدينا حوالي 13 مليون جرعة تم شحنها إلى الولايات، وبالكاد تم استخدام 4 ملايين جرعة فقط، لذا فإن عنق الزجاجة ليس نقص توفر اللقاح، انما العقبة هي في الواقع تطعيم الناس، موضحين، إنه من الصعب بدرجة كافية إشراك بعض المرضى في الحصول على لقاح، قد يؤدي مخالفة الجرعات الموصى بها إلى الإضرار بثقة المرضى.

على مدار الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة 2637 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوميًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وهو متوسط وفاة كورونا كل 33 ثانية.

كان شهر ديسمبر أكثر الشهور دموية حتى الآن من جراء هذا الوباء، حيث فقد 77572 شخصًا، ومن المرجح أن تتسارع الوفيات مع زيادة الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات.

من جهة أخرى قال خبراء الصحة متوسط عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة يبلغ 213،437 إصابة كل يوم خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بالتجمعات في الأعياد، ولكن في حين ارتفعت الإصابات اليومية الجديدة بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفض الاختبار بالفعل بنسبة 11.65% خلال الأسبوع الماضي.

يشعر الأطباء بالقلق من أن هذا الانتشار المتفشي لفيروس كورونا سيدفع المزيد من المستشفيات إلى ما هو أبعد من طاقتها ويؤدي إلى المزيد من الوفيات مع بدء طرح اللقاح.

وأضاف الموقع، إنه للمساعدة في تسريع التطعيمات، قد تبدأ الولايات المتحدة في إعطاء نصف جرعات من لقاح موديرنا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، مما قد يجعل اللقاح متاحًا لضعف عدد الأشخاص في تلك الفئة العمرية ، على حد قول السلاوي.