شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: السلالة الجديدة لكورونا تزيد من معدل الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت سلالة فيروس كورونا الجديدة في إرباك المستشفيات في بريطانيا، حيث تشير البيانات إلى أنه يتسبب فى معدل وفيات أعلى من السلالة السابقة، بانتشاره بين المزيد من البشر مقارنة بالفيروس الأصلي، وارتفعت الإصابات من السلالة الجديدة خلال فترة العطلة، وأظهر تحليلاً جديداً أن السلالة الأكثر قابلية للانتقال من الفيروس يمكن أن تسبب مئات الوفيات الإضافية لكل 10000 مريض.





وبحسب موقع "إنسايدر" فقد وجدت دراسة أولية من إمبريال كوليدج لندن، أن البديل الجديد، المعروف باسم B.1.1.7، أكثر قابلية للانتقال بشكل ملحوظ .

وقالت الدراسة إن B.1.1.7 يمكن أن يضيف ما بين 0.4 إلى 0.7 إلى رقم R الحالي – وهو المعدل الذي يتكاثر به الفيروس بين الناس، يجب أن يقل رقم R عن 1 ويتراوح رقم R التقديري الحالي في المملكة المتحدة بين 1.1 و 1.3.

وتشكل السلالة الجديدة الآن الغالبية العظمى من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ووجد مختبر Milton Keynes Lighthouse، وهو مركز اختبار في جنوب شرق إنجلترا، أنه بحلول 18 ديسمبر، بدأت سلالة B1.1.7 الجديدة بالسيطرة على نتائجه.

وحذر علماء الأوبئة من أنه نظرًا لوصول السلالة الجديدة إلى عدد أكبر من الأشخاص ، فإن إجمالي عدد الوفيات التي ستسببها قد يكون أعلى بكثير من المتغيرات السابقة.

أشار مؤلفو الدراسة الجديدة من إمبريال إلى أن البديل الجديد لفيروس كورونا آخذ في الازدياد على الرغم من فرض الحكومة عمليات الإغلاق على مستوى "المستوى 3" و "المستوى 4" في إنجلترا.

وقال معدو الدراسة: "حدثت مستويات العدوى المرتفعة على الرغم من المستويات المرتفعة للتباعد الاجتماعي في إنجلترا".وبشكل عام ، ارتفعت أعداد حالات الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة بشكل كبير.

ذكرت صحيفة الجارديان أن بريطانيا أبلغت يوم الأحد عما يزيد قليلاً عن 55000 حالة في يوم واحد - وهو مستوى أعلى من أي وقت مضى تم تسجيله في الموجة الأولى من أبريل ، على الرغم من أن هذا يرجع جزئيًا إلى زيادة الاختبارات.

وتعد مناطق جنوب إنجلترا ولندن أكثر المناطق تضررًا ، حيث أبلغت بعض مستشفيات لندن عن "حوادث كبيرة" وانخفاض إمدادات الأكسجين.

وذكرت صحيفة إيفنينج ستاندرد اللندنية أنه سيتم إعادة افتتاح مستشفى نايتنجيل في لندن - أحد المرافق التي تم إنشاؤها، ولكن نادرًا ما تستخدم في الموجة الأولى.