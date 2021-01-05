شكرا لقرائتكم خبر عن بهارات بيوتك الهندية توزع مليون جرعة من لقاح كوفاكسين المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهند لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة مع الموافقة على الاستخدام الطارىء للقاحي كوفيشيلد وكوفاكسين، وأرسلت شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية بالهند ومقرها حيدر أباد الدفعة الأولى من كوفاكسين المحلى لمزيد من التوزيع، وفقًا لما قاله مدير إدارة الشركة الدكتور كريشنا إيلا



لقاح كوفيشيلد

وأوضح مدير شركة بهارات بيوتك في مؤتمر صحفي إنهم أرسلوا الدفعة بالفعل إلى معهد البحوث المركزي في كاساوالي CRIهي الوكالة العقدية لفحص الأدوية وتسهيل انتشارها في الجزء الشمالي من البلاد ومع ذلك، لم يكشف عن عدد زجاجات اللقاح التي تم إرسالها إلى الحكومة، حسبما أكد موقع thehealthsite.



لقاح كوفاكسين

وأضاف إيلا، هناك مليون جرعة جاهزة وسنصنع 80 مليونًا أخرى بحلول يوليو، وكشف أن الشركة، التي تهدف إلى تصنيع 700 مليون جرعة من كوفاكسين في المستقبل، تقوم بتكثيف أربعة منشآت جديدة في جنوب الهند ثلاثة في حيدر أباد وواحد في بنجالور.



لقاح كوفيشيلد

وأوضح إنه سيكون منافسًا للآخرين. وقال "في البداية قد يكون الأمر أكثر تكلفة ولكن مع ارتفاع الإنتاج سينخفض السعر مع زيادة المنافسة في السوق".

جديربالذكر أنه من المحتمل أن يصل لقاح فيروس كورونا إلى ولاية أوديشافي الساحل الشمالي الشرقي بالهند بحلول 30 يناير الجارى، مثل العديد من الولايات الأخرى، وقال وزير الصحة في أوديشا ، نابا كيشور داس.

أجرت أوديشا بنجاح تجربة تجريبية لإدارة لقاح فيروس كورونا في جميع مقاطعاتها الثلاثين ابتداء من يوم السبت الماضى حتى الآن ، استعدادا لبدء حملة التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، حيث تمتلك أوديشا 1،222 نقطة تبريد مجهزة جيدًا في جميع أنحاء الولاية لتخزين اللقاحات.