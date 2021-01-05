شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية تتوصل لنظام رقمي يراقب تعقيم المستشفيات ضد كورونا.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية، الثلاثاء، إن الجامعة توصلت من خلال الأبحاث العلمية التي تمت خلال 2020، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن نظام رقمي لمراقبة التعقيم بالمستشفيات ويصدر إنذارًا للأطقم الطبية للتنبيه بالتعقيم عند الاقتراب من المصابين بالفيروس، فضلا عن ابتكار موزع ذكي للمطهر وسوار ذكي لمتابعة مصابي كورونا بمستشفيات العزل، وإعداد تطبيق للهاتف المحمول ينبه الأفراد عند تجاوز مسافات البعد الاجتماعي أو الإقتراب من أشخاص مشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وأعلنت الدكتورة مها الصبروتي، أستاذ الاتصالات اللاسلكية ومعالجة الإشارات بالجامعة اليابانية، نجاح فريق بحتي شاركت فيه مع الدكتور أحمد علام، بالتعاون مع إحدى الشركات الصناعية لتطوير نظام لمراقبة عملية التعقيم داخل المستشفيات يساعد على الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك عن طريق التنبيهات اللحظية التي يرسلها النظام رقميًا للأطقم الطبية، فعند اقتراب مقدم الخدمة الطبية من سرير المريض بدون تعقيم اليدين من الموزع الذكي للمطهر، فإن النظام يقوم بإطلاق صافرة تحذيرية عند قراءة إشارة الطبيب واكتشاف عدم التعقيم من خلال قاعدة البيانات، ويكون ذلك تنبيه لكل من الطبيب والمريض بوجوب إجراء الطبيب عملية التعقيم قبل الكشف.

وأضافت: «ابتكر الفريق البحثى قارئ آلي يوضع بجانب كل سرير في المستشفى بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ممثلة في مجمع الإبداع ببرج العرب، وتطوير سوار ذكي يمكنه متابعة العلامات الحيوية للمريض مثل درجة الحرارة وغيرها وإرسالها بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات لمتابعة المرضى في فترة العزل الصحي».

وأوضحت أن الفريق البحثي في الجامعة شارك مع الشريك الصناعي في تطوير موزع ذكي للمطهر، حيث تم إعداد خوارزمية مخزنة على الخادم الرئيسي وتقنية الفيديو للتأكد من خطوات تعقيم اليدين، وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمي في دعمها الخاص بمواجهة الكورونا.