«تعليم الإسكندرية» تحصد المركزين الأول والثاني بمسابقة «فني يتحدى كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على المركزين الأول والثاني في مسابقة «فنى يتحدى كورونا»، للطلاب من خريجي مدارس التعليم الفنى.

وكرم الدكتور محمد سعد محمد، وكيل الوزارة بالإسكندرية، الفائزين في المسابقة، ومنحهم شهادة تقدير، اليوم الثلاثاء، حيث كرم كلاً من الطالب محمد عبدالرحمن، بمدرسة برج العرب الصناعية الحاصل على المركز الأول جمهورى، وحصدت المركز الثاني الجمهوري الطالبة ياسمين أشرف من مدرسة رشدى الصناعية بنات، كما تم تكريم عزة عبدالحميد مسؤول ريادة الأعمال بمديرية التربية والتعليم، وفرج عبدالله مدير مدرسة برج العرب الصناعية، وإيمان السيد مسؤول ريادة الأعمال بمدرسة رشدى الصناعية.

وقال «سعد»، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دشنت، في شهر أكتوبر الماضي، مسابقة فني يتحدى الكورونا، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wies، بهدف الابتكار والتفكير العلمي لحل المشكلات الملحة في المجتمع من خلال التواصل الرقمي وكذا المساهمة في نشر الوعي بخطورة فيروس كورونا.

وأكد أن المسابقة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للمجتمع من خلال عرض نماذج مضيئة من طلاب التعليم الفني في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتقوم المسابقة على خمس تحديات يقوم فيها الطلاب بابتكار فكرة مشروع ذو جدوى، وقد كانت معايير المسابقة تتضمن الارتباط بأحد المجالات الخمسة المشار إليها والتي تستهدف المساهمة في التعامل مع أزمة الكورونا، وأن تكون الفكرة منطقية علميا أو قابلة للتنفيذ، وأن يكون الابتكار ذو قيمة مضافة للمجتمع أو المستخدم، وأن يكون واضح للسوق المستهدف به المنتج والعملاء، وأن يكون المشارك أحد طلاب وخريجي التعليم الفني بشكل فردي ويفضل المشاركة في صورة فرق عمل.

"تعليم الإسكندرية" تحصد المركزين الأول والثاني جمهوري بـ"فني يتحدى كورونا" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تحصد المركزين الأول والثاني جمهوري بـ"فني يتحدى كورونا" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تحصد المركزين الأول والثاني جمهوري بـ"فني يتحدى كورونا" (صور)