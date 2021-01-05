شكرا لقرائتكم خبر عن استقبل العام الجديد بالتخلص من عاداتك الغذائية الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بداية كل عام يعيد كل شخص ترتيب حساباته ويبدأ في إتخاذ بعض القرارات المهمة، كجزء من الترحيب بالسنة الجديدة، وقرارات العام الجديد قد تكون بتكوين صداقات جديدة أوالتدريب والتأهيل فى مجال العمل أوالاهتمام بالصحة واستبدال بعض العادات الخاطئة والسيئة لحياة صحية أفضل خصوصا فى ظل انتشار الفيروسات والأوبئة والتى تعمل التغذية الصحية فى الوقاية منها:

يعرض موقع boldsky بعض العادات السيئة والضارة لصحة الجسم ويجب التخلص منها



فواكه وأطعمة صحية

تجنب الدهون الضارة وتناول الصحية

من أكثر العادات الغذائية انتشارا هي الاعتقاد بأن كل الطعام الذي يحتوى على دهون بنسبة من الدهون غير صحي، ولكن الحقيقة أن هناك دهون مفيدة للجسم لأنه بحاجة لها ليؤدي وظائفه بشكل طبيعي وحتى من أجل المساعدة على خسارة الوزن، والمعروف أن الدهون المفيدة تحمى القلب ومن الأطعمة التى تحتوى على دهون جيدة وتساعد على فقدان الوزن الأفوكادو والشوكولاته الداكنة



الفاكهة مفيدة للصحة

تجنب الملح والسكر المضاف للأطعمة

يعتقد البعض أن النظام الغذائي السليم هو بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسب منخفضة من الدهون، والتى يعلن عنها فى وسائل الاعلام وترشحها باعتبارها الاختيار الأمثل للمحافظة على صحة الجسم، وفقا لبعض الدراسات فإن هذه الأطعمة غالبا ما تحتوي على نسب من السكر أو الملح المضاف أكثر من ما بها من الدهون، والذي يمكن أن يتسبب في ضرر أكبر من أي فائدة للجسم.

تجنب النحافة وممارسة الرياضة مهم:

كونك نحيفا لا يمثل ذلك أي دليل على أنك تتمتع بصحة مثالية، مهم أن تحرص على اتباع نظام غذائي يحافظ على وزنك وتقوم بممارسة التمرينات رياضية بشمل يومي كما تضع لنفسك جدولا منتظما للنوم... لكن كل ذلك بغرض تحسين حالتك الصحية والمحافظة على حالة جسمك المثالية، لكن أخبر نفسك دائما إنه لا يجب أن تكون نحيفا من أجل صحة مثالية، وفي الوقت نفسه لا تنسَ أن فقد الوزن قد يمثل ضرورة صحية في بعض الأحيان لكنه ليس كل شيء.



أطعمة قليلة الدهون

تجنب العصائر المعلبة:

العصير الطازج سواء فواكه أو خضراوات يحتوي على سعرات حرارية قليلة ويعتبر مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن... لكن يجب تجنب تناول العصائر المعلبة التى تحتوى على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية، وحين يتم تناولها بشكل منتظم فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في وزن الجسم ومشكلات صحية أخرى مثل تسوس الأسنان وعدم انتظام نسبة السكر في الدم، لذا فيُفَضل أن تقوم بعمل العصائر في البيت لتتحكم في مكوناتها كما تشاء.