وصفات بالماء لخسارة الوزن الزائد بسرعة

بيروت - نادين محمد - يعتبر شرب الماء من أكثر طرق تخسيس الوزن الزائد سهولة وسرعة. لكن لتكون هذه الطريقة أكثر فعالية يمكن أن تضاف إلى ذلك الماء بعض المكونات التي تسرّع عملية حرق الدهون وإزالة الكيلوغرامات المزعجة. تشير الدارسات الحديثة شرب الماء يخفف الشهية ويحد الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام ويساعد على خسارة الوزن. كما أنه يمنع الرغبة في استهلاك المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكّر وعلى عدد كبير من السعرات الحرارية المسببة للسمنة. كل هذه الوقائع أثبتتها دراسات عديدة، ويعتمدها حقيقة أكثر خبراء الرشاقة في العالم لفقدان الوزن.

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إنما يمكن زيادة فائدة شرب المياه ببعض الأمور التي يمكن أن تقومي بها، كأن تضيفي إلى مياه الشرب مكوّنات معروفة بكونها محفّزة لعملية فقدان الوزن.

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وللحصول على أفضل نتيجة أي لخسارة الوزن بسهولة وخلال وقت قصير ومن دون بذل الكثير من الجهود، من الأفضل أن تضاف إلى ماء الشرب بعض الفواكه والأعشاب. فهذا يضفي عليه نكهة لذيذة ويجعله أكثر قدرة على نسف الدهون والقضاء على الوزن الزائد بسرعة.

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إليك بعض من هذه الوصفات بالماء لخسارة الوزن من دون مجهود...

فوائد الماء على صحة الجسم ورشاقته

يحتوي الماء على الكثير من الفوائد بفضل مكوّناته الأساسية الغنية بالمغذيات والفيتامينات. فهو يساعد جسمك على التخلص من الخلايا الدهنية ويمنع إصابته بالجفاف بسبب التعرق.

كما أنّه يحدّ من شعورك بالتعب العضلي وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية والقيام بأي مجهود بدني ويعزز عملية الأيض ويمدّك بالطاقة.

كذلك يساهم تناول هذا الماء في الحدّ من اضطرابات المعدة والأمعاء وفي تخليصك من السموم الضارة وفي تحسين مزاجك.

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وصفة الماء والفواكه

يمكنك أن تضيفي إلى ماء الشرب قطعاً من البرتقال مع التوت، الأنانانس والشمام.

اخلطي قطع الفواكه جيداً. وبعد ذلك اضغطي بواسطة أصابعك عليها إلى أن تستخرجي القليل من عصيرها.

ثم اشربي الماء بعد نقع الفاكهة فيه بمدة قصيرة.

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وصفة الماء والأعشاب

ننصحك بالاستعانة بأوراق النعناع، الحبق، إكليل الجبل، الطرخون، الزعتر أو اللافندر.

ضعي أوراق الأعشاب في وعاء واسحقيها قليلاً بملعقة من خشب لتتحول إلى فُتات ناعم.

ثم اشربي الماء لتستفيدي من عناصر الأعشاب المفيدة.

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وصفة الفواكه والأعشاب معاً

للمزيد من الفائدة، أخلطي الفواكه والأعشاب. أضيفي إليها بضع قطع من الثلج. وبعد ذلك اسكبي الماء.

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تناولي كوباً من هذا المشروب المنحّف أو احفظيه لمدة 3 أيام في الثلاجة إذا أردت تناوله في وقت لاحق.

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