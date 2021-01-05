حيل سريعة تخلصك من الإحتقان بدون مضادات حيوية

بيروت - نادين محمد - الاحتقان هو أحد أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية التي تسبب التهاب الممرات الأنفية والممرات الهوائية المليئة بالمخاط.

على الرغم من أن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية يمكن أن تساعد في إزالة الاحتقان مؤقتًا، إلا أن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن توفر الراحة أيضًا. إليك أبرز العلاجات الطبيعية؛ للتخلص من الاحتقان.

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استنشاق البخار الدافئ

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نظرًا لأن الهواء البارد والجاف قد يجعلك تشعرين بمزيد من الاحتقان ويتداخل مع تصريف الجيوب الأنفية فإن البخار الدافئ يمكن أن يزيد من الرطوبة في أنفك ويجعل التنفس أسهل.

يعد البخار طريقة طبيعية لزيادة رطوبة الهواء المحيط، ويساعد أيضًا على تليين المخاط في أنفك وتصريفه بسهولة أكبر.



طريقة أخرى سهلة لاستخدام البخار لتقليل الاحتقان هي سكب الماء الساخن في وعاء كبير، ثم استنشاق البخار أثناء الاتكاء على الوعاء بمنشفة فوق رأسك.

تناول المشروبات الساخنة

شرب المشروبات الساخنة وسيلة فعالة لتقليل الاحتقان. يمكن أن يكون الاستحمام بالماء الساخن وسيلة جيدة للشعور بالتحسن.



يساعد شرب السوائل على تفكيك المخاط السميك الذي يمكن أن يسد الممرات الأنفية.

عند الإصابة بالاحتقان، حاولي أن تستهدفي الحد الأدنى من تناول السوائل يوميًا بحوالي 11.5 كوبًا (للنساء) إلى 15.5 كوبًا (للرجال).

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بخاخ محلول ملحي للأنف

قد يساعد بخاخ محلول ملحي للأنف على تليين المخاط في الممرات الأنفية. هذا النوع من الرذاذ متاح بدون وصفة طبية.

تحتوي بخاخات المحلول الملحي على الملح والماء فقط. قد تحتوي بخاخات الأنف الأخرى على مزيلات الاحتقان. من المهم ملاحظة أن الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الاحتقان.

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ضغط دافئ

قد يساعد الضغط الدافئ على فك انسداد الأنف عن طريق تقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية من الخارج.

لعمل ضغط دافئ، انقعي قطعة قماش أو منشفة صغيرة في ماء دافئ وليس ساخناً. اعصري قطعة القماش على الماء الزائد، ثم قومي بطيها ووضعها فوق أنفك العلوي والجبهة السفلية.

قد يساعد الدفء في تخفيف الالتهاب في أنفك وجيوبك ويجعل التنفس أسهل؛ لذا تجنبي الاحتفاظ بالضمادة الدافئة على وجهك لفترة طويلة لتقليل خطر حرق بشرتك.

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الأعشاب والتوابل

يعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل طريقة شائعة للمساعدة في فتح الممرات الأنفية. الأطعمة الحارة تجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط وتؤدي إلى سيلان الأنف.

ضعي في اعتبارك إضافة الفلفل الحار والزنجبيل المبشور ومسحوق الكركم والتوابل الأخرى إلى وجباتك.



رأس مرتفع

يمكن أن يؤدي رفع رأسك إلى منع المخاط من التجمع في الجيوب الأنفية ليلاً. يمكنه أيضًا تخفيف ضغط الجيوب الأنفية.

استلقي على ظهرك واستخدمي وسادة إضافية للتأكد من أن رأسك بزاوية أعلى قليلاً من باقي جسدك.



الزيوت الأساسية

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الزيوت مثل النعناع والأوكالبتوس والأوريجانو وإكليل الجبل من الزيوت الفعالة في تحسين أعراض الجهاز التنفسي العلوي فور استخدامها.

متى نرى الطبيب؟

من المهم أيضًا مراجعة الطبيب إذا لاحظتِ أعراضًا أخرى ، مثل:

الاحتقان الذي يستمر أكثر من أسبوع.

صعوبة في التنفس.

ألم صدري.

ارتفاع درجة الحرارة.

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