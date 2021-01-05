كورونا حول العالم.. إسرائيل تسمح بلقاح موديرنا والمكسيك تجيز أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 86 مليونا و110 آلاف و875 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و860 ألفا و593 وفاة، حتى الثلاثاء.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 61 مليونا و60 ألفا و644 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

الصين تسجل 33 إصابة جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس عدد اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87183 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





إسرائيل تسمح باستخدام لقاح موديرنا

قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا الإثنين إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 في إسرائيل، مما يمثل الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.



وقالت موديرنا في بيان: "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية 6 ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير/ كانون الثاني".

وحصلت موديرنا على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجري حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.





543 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت، الاثنين، 20006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و543 وفاة.





المكسيك تسجل 6464 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الإثنين، إنها سجلت 6464 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و544 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و455219 إصابة و127757 وفاة.

وأعلنت السلطات المكسيكية أنّها أجازت الاستخدام الطارئ للّقاح المضادّ لكوفيد-19 الذي أنتجته شركة أسترازينيكا الدوائية البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.



وبذلك تصبح المكسيك رابع دولة في العالم ترخّص لهذا اللقاح، بعد كلّ من بريطانيا والأرجنتين والهند.



